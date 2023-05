Klub der jungen Geschichten Katzen der Wildnis - Zeit der falschen Prophezeiung Janja Milijasevic, Littau, 5. Primar

(chm)

Prolog

„Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher‘‘, erzählte Seelenstern seinem Jungen Murganjunges. „Ich und meine Schwester Himmellicht dachten, wir könnten die Füchse einfach so verscheuchen. Ganz allein. Doch bei diesem Versuch wurde meine Schwester schwer verletzt.‘‘ Seelenstern blickte traurig, seufzte und erzählte weiter: „Himmellicht war so mutig und so mitfühlend, so dass alle sie mochten. Abgesehen von Steinglanz. Sie hasste Himmellicht sehr, weil Himmellicht alles war, was sie sich nur wünschen konnte.‘‘ Der Blick von Seelenstern verdüsterte sich als er weitererzählte: „Also zurück zu den Füchsen. Als wir gerade angreifen wollten, raschelte es im Gebüsch. Das machte die Füchse auf uns aufmerksam und sie jagten uns. Wir befanden uns nun in Lebensgefahr. Die Füchse griffen uns so heftig an, dass wir schwer verletzt wurden und Himmellicht an den Wunden starb.‘‘ Seelenstern’ s Augen erfüllten sich mit Trauer. „Lieber Murganjunges, was denkst du wer wohl dafür schuld war, dass Himmellicht starb?‘‘ fragte Seelenstern sein Junges. Murganjunges überlegte eine Weile dann antwortete er: „Steinglanz?‘‘ Der Vater nickte und sagte schliesslich: „Geh jetzt zu deiner Mutter und deinen Wurfgefährten und merk dir, gehe nie auf eigene Pfote los!‘‘ Danach schüttelte er sich durch und verliess den Anführerbau. Dass ist nicht die ganze Wahrheit dachte Murganjunges und glitt aus dem Bau.

Kapitel 1

Murganpfote folgte seiner Mentorin Glanzhell. Sie hatten Kampftechniken geübt. Murganpfote war sehr gut darin. Er lernte schnell und gab sich immer Mühe. Auch die Jagdtechniken beherrschte er gut. Er mochte seine Wurfgefährten und seine Mutter. Vor allem Geistpfote und Funkelpfote, die in jeder Situation Quatsch machten. Seepfote wurde zur Heilerkatze ausgebildet. Sie war sehr ernst, aber dafür nett und mit ihr konnte man über alles sprechen. Seine Mutter Blattfell war sehr abenteuerlustig. Aber sein Vater Seelenstern- Anführer des SturmClans- der war geheimnisvoll. Man konnte nie etwas aus ihm herausbekommen und in der Nacht redete er Zeugs wie der Tod seiner Schwester oder der grosse Kampf, im dem sein Vater Krallenstern ermordet worden war. Manchmal tat Seelenstern ihm leid, wenn der Clan ganz ausser sich war. Dann wollte niemand auf ihm hören. Doch Seelenstern könnte auch unglaublich streng werden. Viele Katzen der anderen Clans hatten Angst vor ihm. Murganpfote war so in den Gedanken versunken, dass er gar nicht merkte, dass Glanzhell ihn anstarrte. „Was ist mit dir los. Machts du dir überetwas Sorgen‘‘? fragte Glanzhell. „Na, ich mache mir Sorgen um Seelenstern. Er verhält sich in letzter Zeit seltsam und wenn man ihm in die Augen schaut, sieht man nur Trauer. Ich wünschte ich könnte ihm irgendwie Helfen.‘‘ antwortete er traurig. Irgendwie fühlte sich Murganpfote leichter, nachdem er mit Glanzhell darüber gesprochen hatte. Er hatte mit niemanden darüber gesprochen. Glanzhell schaute ihn mit einem liebevollen Blick an und sprach weiter: „Es ist eine schwierige Zeit für ihn. Seelenstern muss sich um den ganzen Clan kümmern. Es ist Winter, uns fehlt Beute und es gibt viele kranke Katzen. Die Heilerkräuter mangeln und wir können nicht alle Katzen heilen. Dein Vater hat auch Angst um euch. Er

möchte nicht, dass ihr etwas auf eigene Faust macht und euch selbst dabei schadet. Du möchtest nicht das gleiche erleben wie er, Murganpfote. Einen Wurfgefährten verlieren.‘‘ Als Glanzhell geendet hatte, wurde auf einmal etwas in Murganpfote erweckt. Er verstand nun endlich, weshalb Seelenstern so war. Mitleid durchströmte seinen Körper. Er würde mit Seelenstern noch heute reden. „Danke Glanzhell. Das Gespräch hat mir gutgetan. Glanzhell schaute ihn freundlich an uns erwiderte: „Habe ich gern gemacht. Denk daran, ich bin deine Mentorin. Du kannst mir alles erzählen. Wir werden schon eine Lösung finden. Und übrigens du hast jetzt frei. Ich gehe jetzt noch auf die Jagd. Wir sehen uns dann im Lager. Bis später!‘‘ Glanzhell trabte davon. Ich muss mit Seelenstern sprechen!

Kapitel 2

Murganpfote betrat den Anführerbau. Seelenstern lag in seinem Nest. „Hallo Seelenstern, darf ich um ein Gespräch bitten? fragte Murganpfote leise. Sofort wachte Seelenstern auf. „Was ist mein Junge? Hast du ein Problem oder verstehst du was nicht?‘‘ Murganpfote war etwas verblüfft. Er war der beste Schüler im Clan. Weshalb sollte er Probleme haben? „Nein, ich möchte einfach ein bisschen mit dir reden. Falls du Zeit hast.‘‘ sagte Murganpfote. Seelenstern blickte zu ihm hinauf. In seinen Augen flackerten Interesse. „Worüber?‘‘ fragte er. „Ähm…‘‘ Murganpfote wusste nicht, was er sagen sollte. Dann schossen ihm die Wörter einfach aus dem Mund: „Ich mache mir Sorgen um dich. Ich weiss nicht was mit dir los ist. Du träumst die ganze Zeit schlecht und bist immer traurig. In deinem Blick sieht man immer nur Trauer. Bitte, sage mir den wirklichen Grund. Ich gehöre zu deiner Familie und ich darf dann wohl wissen, was mit dir los ist. Und lüg mich nicht an denn ich weiss, dass es dir nicht gut geht.‘‘ Murganpfote endete und schaute seinen Vater an. „Du hast recht, ich muss es dir sagen.‘‘ brachte Seelenstern heraus. Seine Augen füllten sich mit Trauer. So sehr hatten ihn Murganpfote‘ s Worte gekränkt. „Es geht um dich.‘‘ fing sein Vater an und fuhr fort „Du bist derjenige der die Clans retten wird. Ich hatte einmal vor langer Zeit eine Vision. Es ging um eine Prophezeiung. Am Anfang wusste ich nicht genau, was sie bedeutet.‘‘ erzählte Seelenstern. „Wie heisst die Prophezeiung?‘‘ fragte Murganpfote. „Es wird einer kommen. Stark, mutig und liebevoll. Er wird dir nahestehen. Näher als es geht. Wollt ihr den Untergang der Clans verhindern dann ist er die einzige Hoffnung für euch!‘‘ zitierte Seelenstern. „Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht.‘‘ sagte sein Vater. Seelenstern seufzte. „Danke dass du mir das erzählt hast.“ bedankte sich Murganpfote. „Habe ich gern gemacht.‘‘ sagte Seelenstern und für einen Herzschlag füllten sich seine Augen mit Freude. Er schmiegte sich an Murganpfote und danach liess Murganpfote, Seelenstern allein im Bau zurück. Er konnte irgedwie glauben, dass er so etwas wichtiges war. Vorstellen konnte er es sich aber überhaupt nicht. In seinen Gedanken vertieft, ging er in den Schülerbau. Er legte sich in sein Nest und schlief ein.

Kapitel 3

Murganpfote wachte in seinem Nest auf. Heute war ein schöner sonniger Tag. Ein paar ältere Krieger bereiteten sich für die Patrouillen vor. Langsam schlürfte Murganpfote aus seinem Bau. „Was machst du denn so früh?‘‘ fragte Schneesee. „Ich bin halt aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen.‘‘ antwortete Murganpfote und machte ein unechtes, schuldiges

Gesicht. Belustigung schimmerte in Scheesee‘s Augen. „Na wenn das so ist, hätte ich nichts dagegen, wenn du mit auf Patrouille gehst. Wir gehen nämlich auf die Jagd.‘‘ sagte Schneesee. „Wer kommt mit?‘‘ fragte Murganpfote. „Ich, Blattfell, du und Seelenstern.‘‘ sagte Schneesee und warf Murganpfote einen seltsamen Blick zu. „Er wollte unbedingt mit. Ich weiss nicht, was mit ihm los ist.‘‘ fügte Schneesee noch hinzu. Murganpfote erwiderte ihren Blick. Das ist seltsam dachte Murganpfote. Dass Seelenstern unbedingt auf die Jagdpatrouille wollte, war wirklich seltsam. Da fiel Murganpfote etwas ein. Murganpfote wusste, was es bedeutete, denn schliesslich wollte Seelenstern unbedingt mit Blattfall auf Patrouille. Bitte lass es nicht, dass sein was ich befürchte!

Kapitel 4

Murganpfote hatte recht. Ein paar Tage nach der Jagdpatroullie zog Blattfall in die Kinderstube. Na grossartig, jetzt bekomme ich noch mehr Geschwister, dachte Murganpfote. Er war bereits nah, ein Krieger zu werden. Noch wenige Trainings und er wurde Krieger. „Alle Katzen die alt genug sind, ihr Territorium zu beschützen, rufe ich herbei, um sich hier zu versammeln!‘‘ ertönte es vor dem Anführerbau. Was hatte Seelenstern denn jetzt zu berichten? Egal, Murganpfote setzte sich und schaute zu Seelenstern hinauf. „Es gibt einiges zu berichten.‘‘ fing Seelenstern an. „Als erstes: Blattfell erwartet wieder mal Junge!‘‘ sagte Seelenstern stolz und Glückwunsche wurden gejault. „Dann gibt es etwas, das zu meinen Lieblingsaufgaben als Anführer gehört. Und zwar gibt es Schüler die bereit sind Krieger zu werden! Geistpfote, Funkenpfote und Murganpfote tretet hervor.‘‘ sagte Seelenstern. „Funkenpfote, du hast hart gearbeitet, um das Gesetz der wilden Katzen zu erlernen. Wir ehren deinen Mut und geben dir deinen Kriegernamen. Funkenpfote von diesem Augenblick an wirst du Funkenglanz heissen und bist als Kriegerin im SturmClan willkommen!‘‘ sagte Seelenstern und schaute seine Tochter stolz an. Danach kam Geistpfote an die Reihe. Er bekam den Namen Geistlicht. Und als letztes kam Murganpfote an die Reihe. „...Murganpfote du hast hart gearbeitet, um das Gesetzt der wilden Katzen zu erlernen. Wir ehren deinen Mut und stärke und geben dir mit voller Kraft deinen Namen. Murganpfote, von diesem Augenblick wirst du Murganpelz heissen. Wir heissen dich als Krieger im SturmClan willkommen!‘‘ sagte Seelenstern und schaute Murganpelz genauso stolz an wie Funkenglanz Geistlicht an. Doch in seinem Blick lag etwas das Murganpelz nicht einordnen konnte. Was verheimlicht er mir? Er weiss etwas über mich das nur er weiss. Dachte Murganpelz traurig und ging zu seinen Wurfgefährten. Was soll ich bloss tun? Immer diese Geheimnisse! So kann man doch nicht normal leben! Murganpelz blieb stehen. Er hörte Stimmen, die ihm aber fremd vorkamen. Oh nein, Spione! Sie haben alles mitbekommen. Murganpfote bemerkte, dass sich die Stimmen entfernten. Ich werde sie verfolgen, dachte Murganpelz. Und so nahm er die Verfolgung auf. Er war beinahe ausserhalb der Clangrenzen als er zu Boden gedrückt wurden. „Es ist für dich vorbei.‘‘ sagte eine unheimliche Stimme. Murganpelz versuchte sich zu befreien. Doch das war keine gute Idee. Ihm wurde die Flanke aufgerissen. Schmerz durchzuckte Murganpelz’ Körper. Dann verschwand das Gewicht. Murganpelz war wieder allein. Nein. „Neiiin!!‘‘

Kapitel 5

Murgenjunges, Murganpfote, Murganpelz. Die Jahre vergehen. Aus einem Jungen wird ein Anführer. Es passieren schreckliche Sachen. Der Anführer stirbt. Trauer überschwemmt. Nur jemand kann sie retten und das ist Murgenstern. Murgenpfote schreckte hoch. Er hatte eine Schreckliche Botschaft erhalten. Seelenstern stirbt und ich werde Anführer! Was hat das alles zu bedeuten? Murganpelz bemerkte die Wunde an der Flanke. Ich muss Seelenstern von den Spionen berichten. Murganpfote hinkte zum Lager zurück.

Dort angekommen erschreckte er. Zwei Leichen lagen mitten im Lager. Murganpfote rannte auf sie zu. „Nein, Seelenstern!‘‘ schrie Murganpelz. Wieder wurde er zu Boden gedrückt. Dieses Mal war es Blattfall. „Wie konntest du das tun? Du bist weg, ohne es irgendjemanden zu sagen! Seelenstern ist wegen dir gestorben. Er machte sich Sorgen und bekam Schmerzen.‘‘ Blattfall stiess Murgenpelz von sich. „Danach griffen gleich wildfremde Katzen das Lager!‘‘ schrie Blattfall. „Und Glanzhell starb im Kampf! Wir haben keinen Anführer nicht einmal eine zweite Anführerin!‘‘ sagte Blattfall so traurig, dass Murganpelz es nicht ertragen konnte. „Ich bin euer Anführer, Blattfall und ich werde euch nicht enttäuschen!‘‘ sagte Murganpelz. „Du hattest doch keinen Schüler und wurdest gerade Anführer!‘‘ sagte Blattfall verwirrt. „Es liegt daran, dass Seelenstern eine Prophezeiung bekam. In der sagte man, dass ich einmal eine mächtige Katze sein werden und alle zu aufsehen werden. Das hat Seelenstern zu mir, bevor er starb.‘‘ erklärte Murganpelz und sank auf den Boden. Wie konnte ich nur?! Es sterben unschuldige Katzen wegen mir. Während ich irgendwo umherstreife! Ich sollte mich dafür schämen! dachte Murganpelz und begann sich selbst anzuknurren. Etwas passierte mit seinem Körper! Er biss sich selbst in die Hinterpfote. Danach zerkratze er sich die Nase. „Was passiert mit dir?!‘‘ schrie Blattfall. „Ganz ruhig mein Kleiner. Du musst dich nicht töten. Dein Vater war ein alter Anführer. Es war Zeit für ihn zu sterben.‘‘ sagte Blattfall und würgte alle Worte hervor. Gleichzeit schmiegte sie sich an Murganpelz und leckte ihm das Fell. „Von wegen! Seelenstern sollte nicht sterben! Weder er noch Glanzhell! Ich bin verflucht! Ich darf nicht hier sein.‘‘ sagte Murganpelz und sein Körper beruhigte sich. Er war blutverschmiert und schaute seine Mutter an. „Ich weiss, dass wird dir nicht gefallen, Mutter. Aber ich bitte dich um einen letzten gefallen. Wenn du es nicht tust, mache ich es. Töte mich bitte! Wenn ich einmal tot bin, kannst du Anführerin werden. Ich glaube an dich. Du wirst es schaffen!‘‘ sagte Murganpelz leise. Blattfall schaute ihn erschöpft und traurig zugleich an. „Murganpelz, bitte!‘‘ sagte Blattfall und begann zu winseln. „Ich brauche dich! Lass mich nicht allein!‘‘ sagte Blattfall und schaute Murganpelz bittend an. „Es tut mir leid, Mutter Blattstern. Auf wiedersehen. Wir sehen uns, wenn die Zeit reif ist.‘‘ sagte Murganpelz und schloss langsam die Augen. „Nein!!!‘‘ schrie Blattstern und sank neben den drei Leichen.

Prophezeiungen können auch falsche Zukunft zeigen. Sie sind dafür da, um das mögliche zu darzustellen. Das Böse kann auch siegen. Die Zukunft ist frei. Blattstern hörte diese Worte in ihrem Kopf. Ja so ist es dachte Blattstern und stand wieder auf. „Ich bin eure neue Anführerin, Blattstern!‘‘ sagte Blattstern und der Clan begann ihren Namen zu rufen. So endete die Geschichte der falschen Prophezeiung.