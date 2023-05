Klub der jungen Geschichten Keller des Goldenen Geistes Robin Krebs, Steinhausen, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Doch dann, als ich gerade den Mut zusammengenommen hatte, und dabei war, die morsche Schranktür noch ein Stück weiter aufzumachen, hörte ich einen kleinen sehr hohen Schrei-Ton, der vermutlich, nach meinen kurzen Schallwellen-Berechnungen, aus dem Lagerraum 22 A stammen. Der Lagerraum 22 A liegt am anderen Ende von dem gerade vor mir liegenden Flur mit der Nummer drei. Ich schaute den dunklen Flur hinunter, doch diesen Mut hatte ich nicht. Ich zögerte kein bisschen und sprang die alte Treppe hinauf, bis ich ins Labor gelangte. In diesem Moment hörte ich gerade noch ein Kreischen, bevor ich die Tür zum Keller dann ganz dicht hinter mir abschloss.

Dann bewegte ich mich langsam so unauffällig wie möglich in mein Labor-Abteil zurück. Wenige Augenblicke später erschien ich wieder an meinem normale Arbeitplatz, wo mein Labor-Partner Thomas schon lange auf mich gewartet hatte, und schon ein paar Schritte weiter war in unserem Experiment. Es geht darum, dass wir versuchen einen Stoff herzustellen, der nur aus altem Plastik besteht. Als ich mich zurück an die Arbeit setzte, versuchte ich, mir möglichst nichts anmerken zu lassen von dem, was ich gerade vorhin erlebt hatte. Doch irgendwie bemerkte Thomas, dass irgendetwas nicht in Ordnung war.

So kam es dazu, dass er mich auf einmal fragte, was ich gemacht habe, dass ich auf einmal so bleich im Gesicht bin. Ich zögerte wieder ein bisschen, fing an zu schwitzen und wusste nicht, was ich jetzt sagen sollte. Dann dachte ich kurz nach und kam zum Schluss, dass ich einfach die Wahrheit sagen sollte und er mir dann vielleicht sogar helfen könnte zu schauen, von was dieses Licht stammt oder wer hinter diesem mysteriösem Schrei sitzt.

Also fing ich an ihm zu erzählen vom Licht, dem morschem Schrank und nicht zu vergessen, natürlich auch von dem ausserordentlich hohem Schrei-Ton. Es schien so, als hätte Thomas fast so etwas erwartet, denn er schien nicht allzu überrascht. Doch bevor er noch etwas dazu quasseln konnte, sprangen mehrere Labor-Mitarbeiter auf und brüllten alle zusammen: ”Wir sind dabei!” Wie es aussah, hatten sie mein Gespräch Wort für Wort mitverfolgt und wussten jetzt genau so viel wie mein Labor-Partner Thomas und ich. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und stiess ein kleines Lächeln aus. Dann besammelten wir uns, um einen Plan zu schmieden.

Kurz darauf war ich dabei die Tür zu dem gruseligen Keller zu öffnen und wir stiegen langsam alle zusammen die alte Steintreppe hinunter. Leon und Mika, die beiden Naturwissenschafts-Aangestellten, öffneten vorsichtig die morsche Schranktür und stellten fest, dass das Licht von einer Kerze stammte. Diese Nachricht beängstigte uns alle ein bisschen und Beni, der Physiker, rannte schnurstracks zurück ins Labor. Doch wurde von einer unbekannten Gestalt aufgehalten. Er schrie laut um Hilfe, was uns dazu brachte uns umzudrehen. Ein Goldiger Geist hielt einen grossen Teller in der Hand, darauf lag Beni. Der Geist starrte Beni an und war gerade dabei einen ersten grossen Biss aus seinem Bein zu nehmen, als Ruben, der Mutigste von allen, einen seiner Karate-Moves auspackte und den ganzen Teller mitsamt Beni obendrauf aus den imaginären Händen des Geistes schlug und Beni rettete. Doch der Geist nahm hinter seinem Rücken ein Käfig heraus und niemand glaubte, wer darinsass. Es war Maria, die Weltraumforscherin aus der Abteilung für Weltraumforschung. Leon jedoch handelte schnell und riss den Käfig aus den imaginären Händen. So brach den Käfig auseinander.

Der Geist starrte erschöpft auf den Boden und verschwand kurz danach heulend durch die Wand in den Nachthimmel.