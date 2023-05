Klub der jungen Geschichten Kennen wir uns? Isabelle Wilde, Walchwil, 1. Oberstufe

(chm)

Ich warf einem Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihm lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Das scheint jetzt vielleicht noch etwas verdächtig, doch ich bin heute so glücklich, dass ich das gemacht habe.

Als ich mich bückte, um die zwei Franken in seinen Hut zu legen, hatte ich einen besseren Blick auf das Gesicht des Obdachlosen. Unter seinem Auge befand sich ein kleines Muttermal, welches sehr fest dem ähnelte, das sich unter meinem Auge befindet. Plötzlich schaute auch der Obdachlose auf. Offensichtlich stand ich schon eine Weile so da. Doch dann merkte ich, dass auch die obdachlose Person sehr verwirrt aussah. Ich wollte nicht länger stören also machte ich mich schnell auf meinen Weg. Plötzlich aber hörte ich einen schwachen Ruf hinter mir: «Lilly?!» Ich drehte mich langsam um und entdeckte, wie die obdachlose Person langsam versuchte aufzustehen. Das war kein Mann, sondern eine junge Frau, welche so aussah, als wäre sie etwa in meinem Alter. Wieso ruft sie meinen Namen?! Egal, sie schien sehr schwach also lief ich schnell zurück, um ihr zu helfen. «Komm, setzen Sie sich wieder», sagte ich. «Sie scheinen sehr schwach zu sein.» Sie fing an etwas zu sagen, doch ich verstand sie nicht, es schien eine andere Sprache zu sein. Dann merkte ich aber, dass sie Englisch sprach. Das würde ich halbwegs verstehen, da wir das ja auch in der Schule gelernt haben, also versuchte ich ihr ein Zeichen zu geben, damit sie sich nochmals wiederholt. Sie schien zu verstehen, denn ich verstand auch teilweise, was sie sagte. Ihre Sätze machten aber trotzdem nicht sehr viel Sinn. Etwas von Schwestern, Grosseltern, England, gestorben und verloren sagte sie da. Als ich ihr zuhörte, merkte ich, wie sie eigentlich aussah. Das Mädchen, welche mir mittlerweile auch gesagt hatte, dass sie Luisa hiess, hatte eine zerfetzte, zu grosse Hose an, ein zu grosses T-Shirt und noch eine dünne Jacke, welche auch schon lange ein Ende hätte sehen sollen. Sie sah auch sehr dünn, fast schon unterernährt aus und ich fand es sehr schwierig einfach dort zu sitzen, während sie wahrscheinlich fror. Ich versuchte also mit meinen minimalen Englischkenntnissen ihr zu sagen, dass meine Wohnung nicht weit entfernt ist und sie gerne für eine Tasse Tee reinkommen darf. Zuerst wollte Luisa nicht mitkommen, doch mit etwas Überredung brachte ich sie trotzdem dazu. Auf dem Weg schaute ich sie noch einmal etwas genauer an. Ich merkte, dass sie mir bekannt vorkam, wusste aber nicht, woher ich sie kannte. Ich entschied, dass ich sie später fragen würde, ob wir uns schon mal getroffen hatten, da sie jetzt schon sehr benommen aussah.

In meiner Wohnung zeigte ich Lusia wo sie sitzen konnte und fing dann an Tee zu machen. Sie schaute sich in meiner Wohnung um und fing an auf Fotos meiner Familie zu zeigen. Komischerweise wusste sie wie die Personen hiessen. Das verschlug mir die Sprache. Wieso wusste sie das? Hatte sie mich etwa gestalkt? Wollte sie mich verletzen? Was hatte ich gemacht? Wieso war sie mir vorher schon bekannt vorgekommen? Doch dann wurde mir alles klar. Luisa war meine Schwester.