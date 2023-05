Klub der jungen Geschichten Kevins Reise Nicola Küng, Wilen, 5. Primar

(chm)

Kevins Reise

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Als wir in die Ferien wollten, waren wir alle mega aufgeregt, denn wir gingen nach Korsika in ein Strandhotel.

„Yay!“, sagte ich. „Wann fliegen wir denn los?“

„In einem Tag“, erklärte mir meine Mutter Katrin.

„Hey, Timi, in einem Tag geht es los!“, sagte ich.

„Das ist ja super!“, meinte Timi.

Am Abend dann sagte ich zu Timi, dass ich nicht einschlafen könne vor Aufregung.

„Ya“, sagte Timi, „ich auch nicht!“

Einen Tag später:

„Ich will im Flugzeug ans Fenster“, sagte Timi. „Ich gehe in die Mitte.“ Worauf mein Vater Markus vorschlug, dass er und Mama sich in die vordere Sitzreihe setzen würden. Ich war einverstanden. Ein paar Minuten später rief mein kleiner Bruder Timi: „Seht, wir heben ab!“ „Ja, klaro“, sagte ich.

Als wir schon eine ganze Weile in der Luft waren, kamen plötzlich starke Windböen auf und ein Gewitter braute sich zusammen. Ich rief einen Flugbegleiter zu mir. Dieser war ganz aufgeregt und sagte, dass wir gleich landen würden und ich mir aber keine Sorgen zu machen brauche. Doch dann sah ich auf dem Bildschirm, der am Ende meiner Sitzreihe an der Wand hing, dass der Flug noch zwei Stunden dauern sollte. Plötzlich ertönte ein lautes Knallen. „Booom!“, und ich wusste, dass eine Flugturbine ausgefallen war. Die Passagiere gerieten in Panik. Es ertönte ein erneuter Knall und noch eine zweite Turbine fiel aus. „Oh, nein!“, schrien die Leute. Das Flugzeug stürzte ab.

Einen weiteren Tag später:

„Wo sind wir?“, fragte ich. „Au, ich kann nicht aufstehen. Ich habe mir, glaube ich, beide Beine gebrochen.“ Doch dann sah ich um mich herum liegende tote Körper und merkte, dass ich sehr grosses Glück gehabt hatte, dass ich nicht tot war. Plötzlich entdeckte ich auch meine Familie – alle tot - und ich wurde sehr traurig. Nach einer langen Zeit erst schaffte ich es wieder, mich zu fassen, denn jetzt musste ich mich um mich kümmern. Ich fand ein paar Stecken, die ich als Krücken benutzen konnte. Als ich mich damit aufrichten konnte, sah ich, dass ich an einem Strand einer kleinen Insel war. Wrackteile und Gepäck von Passagieren lag auf dem Strand herum. Ich durchsuchte einige Koffer und fand Wasser und ein paar Nahrungsmittel darin. Ich schleppte mich schliesslich zum Flugzeugwrack, doch dann explodierte es. Was dann geschah und vorallem, wie es mir gelang, diese Geschichte aufzuschreiben, bleibt mein Geheimnis.