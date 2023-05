Klub der jungen Geschichten kindness Kati, Steinhausen, 6. Primar

(chm)

«Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück.» Diese Geschichte spielte vor zwei Monaten, als der Mann namens Ferdinand von dem die Geschichte stammte aus seinem Auto stieg. Er sah eine obdachlose Frau, die nach Geld für Essen fragte. Ferdinand wollte ihr etwas geben, aber er hatte nur zwei Franken bei sich. Er dachte sich, dass die Frau es mehr gebrauchen kann als er. Kurz darauf gab er ihr die zwei Franken. Er sagte zu ihr: «Es ist leider nicht viel aber für ein Brot wird es reichen.» Sie bedankte sich. Ferdinand wollte wieder gehen als er hörte, wie eine alte Frau nach 50 Rappen fragte, dass sie die Busfahrt für ihren wichtigen Arzttermin bezahlen kann. Eine reiche Frau lief in diesen Moment vorbei. Plötzlich schrie sie die alte Frau an: «Du willst mich eh nur verarschen, ich gebe dir keinen Rappen!» Ferdinand war erstaunt. Im nächsten Moment kam die obdachlose Frau, die zwei Franken von Ferdinand bekommen hatte, und gab der alten Frau 50 Rappen von den zwei Franken. Als Ferdinand ein paar Stunden später wieder an den verwüsteten Ort ging, wo er die obdachlose getroffen hatte, sah er sie wieder. Sie gab das Brot, das sie für 1,50 Fr gekauft hatte, ihrer alten Mutter. Danach bemerkte sie das sie kein Essen mehr für sich selbst hatte. Als Ferdinand das sah stieg er aus seinem roten Auto aus und lief auf die obdachlose Frau zu. Als er sie erreicht hatte, fragte er sie: «Warum gibst du alles, was ich dir gegeben hab anderen?» Darauf antwortete sie: «Ich glaube daran, dass alles Gute, dass ich in die Welt schicke, irgendwann zurück zu mir kommt.» Ferdinand hat es schon wieder erstaunt, wie nett diese Frau war. Er versprach, ihr morgen ein bisschen mehr mitzubringen und fragte sie noch nach ihrem Namen. Sie erwiderte: «Ich heisse Lydia.» die beiden redeten noch ein bisschen und dann fuhr Ferdinand heim. Er lebte mit seiner Mutter in einem grossen Haus. Als er und seine Mutter am Tisch sassen erzählte Ferdinand seiner Mutter von Lydia. Die Mutter fragte darauf: «Kann ich morgen vielleicht mitkommen? Ich würde gerne diese Lydia kennenlernen.» Ferdinand antwortete höflich: «Ja, selbstverständlich.»

Am nächsten Morgen gingen Ferdinand und seine Mutter ein paar Sachen für Lydia einkaufen und dann fuhren sie zum dreckigen Ort, wo Lydia und ihre Mutter lebten. Als sie Lydia gefunden haben, rief Plötzlich Ferdinands Mutter: «Bist du nicht Lydia von vor 21 Jahren?» Darauf erwiderte Lydia: «bist du nicht die Frau mit dem Baby, das neben uns gesessen ist?» Ferdinand fragte sie, ob sie sich kennen. Seine Mutter erklärte ihm, als er ein Baby war waren sie obdachlos und Lydia hat ihnen geholfen,

wieder ein Job zu finden. Nachdem haben sich Lydia und Ferdinands Mutter jedoch nie wieder gesehen. Als sie dann ein bisschen geredet haben lud Ferdinands Mutter Lydia und ihre Mutter ein bei ihnen im Gästezimmer zu bleiben, bis sie einen Job findet. Es gab mir zurück, dass ich wusste, dass ich ein paar Menschen glücklich machen konnte.