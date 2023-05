Klub der jungen Geschichten Kleine Geste, grosse Wirkung Jonas Sager, Henri Bühler, Rotkreuz, 6. Primar

Textanfang: «Ich warf dem Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihm lag. Was dann geschah gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück»

Geschichte:

«Ich warf dem Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihm lag. Was dann geschah gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück» Ich weiss, dass ist ein komischer Anfang für eine Geschichte, aber ich erzähle euch jetzt meine Geschichte, die ich tatsächlich erlebt habe.

Ich war auf dem Weg zu meiner Tante in Zürich. Als ich auf dem Weg zum Bahnhof von meinem Dorf war, sah ich auf dem Weg neben mir einen Obdachlosen auf dem Boden. Neben dem Obdachlosen stand ein Karton und auf dem Karton wurde mit Edding drauf geschrieben «Helfe mir bitte mit ein bisschen Geld» Ich dachte mir nichts dabei und weil ich so ein hilfsbereiter Junge bin, gab ich dem Obdachlosen zwei Franken in den Hut. Es stellte sich aber heraus das der Obdachlose ein sehr bekannter Influencer ist sein Name war Mois und er drehte gerade ein YouTube Video. Sein Konzept war es, wenn jemand im Geld gab, gibt er das Hundertfache zurück. Es gibt aber noch eine Regel, wenn du Mois folgst, bekommst du noch dein Alter in Franken dazu. Zum Glück folgte ich ihm sogar. Ich bin dreizehn und deswegen bekam ich insgesamt 113 Fr. ich bedankte mich mehrmals und sprintete los, um den Zug noch zu erreichen. Aber leider schaffte ich es nicht mehr und ich musste meine Tante anrufen, um es ihr zu erklären. Meine Tante war so nett und meinte «Ich hole dich beim Bahnhof ab» Ich bedankte mich mehrmals und 20 Minuten später war sie auch schon da. Ich stieg ins Auto und wir fuhren zu meiner Tante. Bei meiner Tante angekommen erzählte ich was mir passiert war. Sie meinte, dass ich mit dem Geld etwas schlaues anfangen sollte. Ich wusste nicht genau was, aber ich ging zuerst einmal einkaufen für meine Tante. Als ich auf halbem Weg zur Migros war sah ich ihn. Es war wieder ein Obdachloser. Ich dachte mir nur «Für was brauche ich das Geld, der Obdachlose brauchte es sicher viel mehr.» Ich gab ihm das ganze Geld und ihr könnt mir glauben, ich sah noch nie so eine glückliche Person. Ich kam mit ihm ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass er ein Hund hat, der schwer krank ist. Er wollte das Geld für die Medikamente ausgeben. Aber die Medikamente wären sogar noch teurer. Ich fand das sehr schade, aber ich konnte nichts machen. Also ging ich zu meiner Tante und erzählte ihr alles. Sie meinte daraufhin: «Vielleicht kann er ja ein paar Tage bei uns wohnen, wir habe noch ein Gästebett und ich könnte ihn sicher auch ein bisschen unterstützen.» Ich war überglücklich das meine Tante dem Obdachlosen auch helfen wollte. Ich ging zurück in die Stadt und fand den Obdachlosen wieder. Ich nahm ihn mit zu meiner Tante sie begrüsste ihn herzlich. Wir zeigten ihm das ganze Haus. Danach ging er duschen und wir assen zusammen. Er war sehr nett, bedankte sich immer für alles und er wollte uns immer helfen.

Es sind nun zehn Jahre vergangen und Alex lebt immer noch bei meiner Tante und eigentlich darf ich, dass nicht erzählen aber meine Tante und Alex sind jetzt ein paar. Sie planen sogar eine Hochzeit. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Hochzeit und in dieser Zeit, die ich mit Warten verbringe, schreibe ich hier diese Geschichte. Ich hoffe, ich habe eure Zeit nicht vergeudet und ihr habt eines gelernt: OBDACHLOSEN HELFEN HAT NIE NACHTEILE!