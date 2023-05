Klub der jungen Geschichten Kleine Gesten Anna Zimmermann, Nottwil, 2. Sek

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf

ganz besondere Weise viel mehr zurück. Ich brauchte allerdings ein wenig Zeit, um es zu realisieren.

Ich war gerade auf dem Nachhauseweg und regte mich auf, weil ich einem Jungen in der Schule helfen wollte seine Bücher zu tragen, er mich aber einfach angeschnauzt hatte, er brauche keine Hilfe von einem Mädchen. Aber ich konnte nichts tun. Als ich an der Obdachlosen vorbeilief dachte ich mir: wieso nicht, sie hatte das Geld dringender nötig als ich, und gab ihr den Zweifränkler. Ich wollte gerade weiterlaufen, als die alte Frau mich mit einem Wink zu sich herrief. Ich ging einen Schritt auf sie zu und sie lächelte mich an, dann streckte sie ihre knochige Hand aus und legte mir etwas Kaltes, metallenes in die Hand. Ich sah es mir genau an; es war eine silberne Brosche mit einem schönen Schnörkelmuster. «Du bist ein sehr guter Mensch Elina doch die meisten realisieren es nicht.», sagte die alte Dame mit krächzender Stimme zu mir. «Woher... kennen sie meinen Namen?», fragte ich stotternd. «Ich weiss mehr über dich, als du denkst.», entgegnete die Frau mit einem Schmunzeln. Ich wusste nichts zu erwidern, deshalb streckte ich ihr die Brosche hin, doch sie schüttelte den Kopf «Behalte sie.», sagte sie zu mir, «Trage sie immer bei dir und du wirst auch etwas zurückbekommen.» Die alte Frau zeigte mit ihrem Finger über meine Schulter. Ich sah auf die Stelle, auf die sie zeigte, doch ich sah nur die Leute vorbeihasten. «Was soll da sein?», fragte ich, aber als ich mich wieder umdrehte war die Obdachlose verschwunden. Verwundert lief ich Nachhause.

Zuhause abgekommen ging ich in mein Zimmer. Kurze Zeit später klopfte es an der Tür. «Herein!», rief ich und mein kleiner Bruder Finn kam ins Zimmer. Er will mich bestimmt nur nerven. Wie immer, dachte ich mir, doch ich lag falsch. «Ähm Elina... ich wollte dir danke sagen, dass du mir gestern in Mathe geholfen hast.», sagte er und lächelte mich an. Ich lächelte zurück «Kein Thema. Wenn du wieder mal was brauchst, frag einfach.» Als er gegangen war fing ich an zu grübeln. Er war doch sonst nicht so. Doch das war nicht der einzige seltsame Vorfall.

Am nächsten Tag in der Schule war es ganz genauso. Überall wo ich hinkam, kamen Leute zu mir und bedankten sich dafür, dass ich ihnen geholfen hatte und boten sogar selbst ihre Hilfe an. Als die Schule aus war, kam dann auch der Junge, dem ich helfen wollte zu mir und entschuldigte sich bei mir, dass er so unfreundlich war. Langsam verstand ich, was die alte Frau gemeint hatte und wieso sie auf die Leute gezeigt hatte. Noch nie hatte ich mich so glücklich gefühlt wie heute, als von den anderen endlich mal etwas zurückkam. Lächelnd nahm ich die Brosche aus meiner Tasche, als mir etwas einfiel. «Hey, Ben, oder?», reif ich dem Jungen nach, der sich gerade bei mir entschuldigt hatte. «Ja?» «Deine Mutter arbeitet doch in einem Heim für Obdachlose, könnten sie dort vielleicht noch jemanden aufnehmen?» «Ich denke schon, geh am besten einfach vorbei.» «Ok, danke!», rief ich zurück und rannte zu dem Ort, an dem die Obdachlose gestern war. Und tatsächlich sass sie wieder da. Ich ging zu ihr. Sie lächelte, als sie mich sah. «Hat die Brosche geholfen?» «Ja hat sie. Und jetzt helfe ich ihnen.», erwiderte ich.

Die alte Frau bekam tatsächlich einen Platz im Obdachlosenheim und ich besuche sie regelmässig. Manchmal braucht es halt nur eine kleine Geste, um jemanden glücklich zu machen.