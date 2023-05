Klub der jungen Geschichten Kleiner Welpe verloren in der grossen Stadt Leonie Röösli, Schötz (Kanton Luzern), 1. Sek AB

Kleiner Welpe verloren in der grossen Stadt

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Ich ging mit meinen Freunden das erste Mal allein in den Urlaub. Mats, Mirco, Mia und ich haben so lange dafür gespart. Gestern am Abend landete das Flugzeug endlich in Istanbul. Unser Hotel hat uns auch gut gefallen und wir waren uns sicher, dass nichts schiefgehen konnte. Allerdings ging auf einmal alles sehr schnell. Wir haben einen kleinen Welpen gefunden, der noch viel zu jung war, um von seiner Mutter getrennt zu werden. Wir konnten ihn nicht auf der Strasse lassen und beschlossen ihn mitzunehmen. Mia schlug vor: «Wir sollten unbedingt zum Tierarzt gehen, denn er sieht sehr geschwächt aus.» Mats fand dank dem Handy eine Tierarztpraxis, die direkt um die Ecke war. Sofort eilten wir dahin. Wir mussten im Wartezimmer etwa noch eine halbe Stunde warten. In dieser Zeit beobachtete ich den Welpen genauer. Ich nannte ihn Miro. Mir fiel nicht nur auf, wie schwach er war, sondern auch seine traurigen Augen fielen mir auf. Mir gingen tausende Fragen durch den Kopf: Wie schlimm muss es wohl für einen kleinen Hund ganz allein sein? Wie landete er auf der Strasse? Wo ist seine Mutter? Und die Frage, die ich nicht mehr aus dem Kopf bekomme: Wird er es überleben?

Meine Gedanken wurden unterbrochen, da unser Name endlich aufgerufen wurde. Mirco hob den Kleinen von meinem Schoss auf und trug ihn in das Behandlungszimmer. Der Tierarzt untersuchte ihn einmal gründlich. Danach sagte er. «Der Kleine hat eigentlich kaum Überlebenschancen, da er viel zu früh von seiner Mutter getrennt wurde. So werden immer mehr bis jetzt noch unentdeckte Krankheiten auftauchen. Noch dazu stammt er aus einer Qualzucht und wird sein Leben lang nicht richtig atmen können.» Der Schock sass tief. Allerdings war uns allen klar, was das Richtige war. Kein Tier sollte unnötig leiden müssen. Mir war das alles zu viel und ich rannte an die frische Luft. Als ich es langsam realisiert hatte, ging ich wieder rein. Die anderen kamen gerade mit bedrücktem Gesicht und ohne Miro aus dem Behandlungszimmer. Ich kam nicht einmal dazu, ihm auf Wiedersehen zu sagen. Als wir zum Hotel liefen, stieg die Wut in mir hoch. Warum werden Qualzuchten so unterstützt? Und warum mussten Tiere darunter leiden?