Klub der jungen Geschichten Beagle in der Zukunft Alessia Jakob, Baar, 6. Primar

Alessia Jakob

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.» Ich drückte die Schranktür au. Das Licht blendete mich. Ich kniff die Augen zusammen…

«CHIPS! Ich habe dir gesagt du sollst nicht in den Keller gehen! Das ist ein gefährliches, Wissenschaftliches Projekt!», rief auf einmal Chips' Herrchen. Chips bellte wütend und ging nach oben. Chips' Herrchen schloss dominant die Tür ab, während Chips beleidigt im Wohnzimmer herumtigerte. Dann schaltete sein Herrchen den Fernseher an und sah sich einen Science-Fiction-Film an. Chips gruselte sich etwas vor diesen «Aliens» und ging nach draussen, in den Garten.

Sein Kollege Dingo, ein braun-weisser Husky war auch gerade im Garten nebenan. «Hey Chips, na wie läuft's mit diesem Horrorschrank?» fragte er neugierig. Horrorschrank, so nannten die beiden den Schrank, der abends immer zu leuchten begann. «Mein Herrchen hat die Kellertür abgeschlossen! Das war's wohl mit dem Herumschnüffeln!» antwortete Chips niedergeschlagen. «Chips, Gib jetzt nicht auf! Es muss eine Lösung geben…» meinte Dingo. Plötzlich sahen die beiden durch das Kellerfenster ein seltsames grünes Leuchten. Chips begann sofort aufgeregt zu bellen und rannte zum Fenster. «Das Fenster ist nur angelehnt!» rief Chips.

Dingo sprang mutig über den Zaun und rannte mit aller Kraft gegen das Fenster. Das Fenster ging auf und die beiden sprangen hindurch. Dingo untersuchte den Schrank. «Hmmm, der Schrank sieht aus wie ein ganz normaler Schrank.» «Ach ist ja auch egal! Ich geh da rein!», sagte Chips mutig und zugleich lebensmüde. Er öffnete den Schrank und wurde von diesem grünen Licht geblendet. «Chips! Nein!», rief Dingo leicht panisch. «Ok, Ok ich habe eine Idee!» sagte Chips. Er holte ein Anti-Hundegebell-Halsband hervor. «Zieh das an!» bellte Chips. «Ich hänge mir die Fernbedienung um, und wenn ich Hilfe brauche, drücke ich auf den Knopf und du spürst ein kurzes vibrieren des Halsbandes, ok?» Chips stieg in den Schrank und bellte etwas (versucht) poetisches. «Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss schauen was übrig bleibt!» Dann verschwand er in dem grünen Licht und liess einen völlig überrumpelten Husky zurück.

Dingo zog das Halsband an und nahm sich vor, ab jetzt immer bereit zu sein, falls er das Signal empfangen sollte.

Währenddessen fiel Chips durch eine Art Röhre. Er hatte das Gefühl, immer älter und älter zu werden. Aber auf einmal war er wieder ein Welpe, der dann auch wieder älter und älter wurde. Chips Augen wurden gross und starr vor Entsetzen, als ihm klar wurde das er durch die Zeit reiste und Dingo wahrscheinlich niemals sein Signal empfangen würde. Auf einmal riss dieser Tunnel der Zeit und Chips landete unsanft auf einem schwebenden Gebäude. Überall waren seltsame Kreaturen in fliegenden Gefährten. Es war unerträglich heiss und Chips vermutete, dass das der Klimawandel war.

Niemand schien zu bemerken, das ein Beagle aus der Vergangenheit anwesend war. Chips wünschte sich, er wäre auf der Erde geblieben. Panisch drückte er auf die Fernbedienung, aber es passierte nichts. Plötzlich wurde es schattig. Chips blickte nach oben und sah ein Luftschiff über seinem Kopf schweben. Dann leuchtete wieder ein grünes Licht auf und Chips befand sich in dem Ufo. Der «Pilot» des Luftschiffes, ein Mensch mit Roboter Armen- und Beinen, sperrte ihn in einen futuristischen Käfig, der aus fester Luft zu bestehen schien. Erneut drückte Chips auf den Knopf der Fernbedienung. Plötzlich flog das Luftschiff mit unglaublicher Geschwindigkeit los und Chips bellte etwas ängstlich.

Dingo stand vor dem Schrank. Zögerlich öffnete er den Schrank. Doch da kam Chips' Herrchen herein und ihm wurde klar, das sich Chips irgendwo in der Zukunft befand.

«Komm mit, Dingo! Wir wissen nicht, wie und wo wir ihn retten müssen, aber wir haben keine Wahl.» Dingo bellte traurig, wohlwissend das es vielleicht sein letzter Tag im Jahr 2023 werden konnte.