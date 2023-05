Klub der jungen Geschichten Die Kreuzfahrt Salomé Kamke, Geuensee, 5. Primar

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Ich ging zur U-Bahn und fuhr nach Hause. Die ganze Zeit musste ich an die Obdachlosen denken. Ich suchte zuhause nach einem Familienfoto und darauf erkannte ich die junge Frau wieder. Ich rief: «Das ist ja Maya, meine Schwester!»

Ich lief – nein, ich rannte - zur U-Bahn und fuhr sofort zur Halmmanderstrasse und tatsächlich: Maya war noch da. Ich rief: «Maya!» Sie reagierte und rief: «Fritz!» Ich sagte: «Warum und wieso bist du obdachlos? Komm mit zu mir, es ist schampar kalt hier draussen.» Maya erklärte mir, warum sie obdachlos war und von ihrem Traum mit einen Schiff zu reisen. Ich kaufte zwei Kreuzfahrten für übermorgen, wir packten sehr schnell. Wir mussten aber noch für Maya einkaufen.

Dann endlich war Montag und wir stiegen auf das Schiff. Wir bekamen eine sehr schöne Kabine mit einem Hochbett und einem schönem Bad. Es war kein Metall-Zimmer, sondern es war aus Holz. Ich fragte den Kapitän: «Wohin und wie lange fahren wir auf dem Schiff?» Der Kapitän antwortete: «5 Wochen und nach Hawaii. Also dazwischen noch auf Gongondre, Sasalombron, Samakija, lasovorsto, Grososjana, Masgapane, dann direkt nach Hawaii.» «Und das sind alles Inseln?», fragte ich. «Ja», sagte der Kapitän. Einen Tag später, früh am Morgen, machte es «Krach, bumm, spreng!». Wir sind sofort aufgewacht und merkten, dass Wasser in unsere Kabine gelaufen war. Wir packten unser Hab und Gut und rannten an Deck. Sie füllten schon Rettungsboote, aber sie hatten zu wenige. Maya und ich blieben mit dem Kapitän auf dem Schiff. Es brach in der Mitte und wir stürzten ins Wasser. Wir nahmen unser Gepäck auf den Rücken und schwammen und schwammen bis wir auf Gongondre, der Insel, ankamen. Dann kaufte ich uns ein Boot und dann fuhr der Kapitän los. Maya war ganz erschöpft, sie war sogar zweimal ohnmächtig.

Jetzt waren wir in der Nähe von Hawaii, laut der Karte. Aber ich konnte es zuerst nicht glauben, hier waren gar keine Inseln! Ich sagte Maya und dem Kapitän: «Wir haben uns verfahren!» Nach 55 Wochen waren wir endlich in der Nähe von Hawaii. Dann, nochmals 14 Tage später, sind wir auf Hawaii angekommen. Maya hat sich gefreut wie ein kleiner Hund nach dem Tierheim. Wir haben uns auf Hawaii ein Ferienhaus gekauft und machen jetzt da regelmässig Ferien - der Kapitän, Maya und ich.