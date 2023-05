Klub der jungen Geschichten Koma Gilles Bieri, Luzern, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann.

Leider zu sicher.

Ich stieg in den Keller, Emanuel dicht hinter mir, doch als wir hörten, dass die Tür ins schloss viel wussten wir, dass wir nicht mehr rauskommen. Wir hatten doch zwei Taschenlampen dabei? Sagte Emanuel erwartungsvoll. Ja entgegnete ich. Aber wo? Da wussten wir, dass wir ein grosses Problem hatten. Wir probierten alles um aus diesem dunkeln Raum zu entkommen. Es war hoffnungslos.

Doch als unsere Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten sahen wir eine alte Brechstange.

Emanuel sah mich an dann griff er sich die Brechstange und schlug gegen das Türschloss es ging auf.

Wir rannten etwa zwanzig Minuten lang als Emanuel irgendwo im nirgendwo stehen blieb.

Sollen wir die Polizei rufen? Fragte ich hektisch. Nein die werden uns nicht glauben! Sagte Emanuel.

Gehen wir zu dir sagte ich zu Emanuel. Wenn wir schnell laufen, sind wir in etwa in einer halben Stunde bei dir. Emanuel suchte etwas in seinem Rucksack. Wo ist mein Handy! sagte er hektisch.

Weiss ich doch nicht! Ja grossartig! Egal gehen wir schnell nach Hause! Als wir zuhause ankamen wussten wir nicht was machen. Aber wieso waren wir überhaupt in diesem Keller?

Ich weiss auch nicht wieso! Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Fragte Emanuel hektisch.

Nein! Was sollen wir jetzt machen? Fragte ich laut. Weiss ich auch nicht. Wir sollten jetzt besser schlafen gehen.

Ein Tag später stand ich Punkt 09:00 Uhr vor Emanuels Haustür Was willst du? Sagte er schläfrig finden wir heraus wer uns eingesperrt hat! Aber wie? Warte wo war das nochmal ich kann mich nur noch verschwommen erinnern. Sagte ich leise. Und jetzt fragte er Laut. Dann wurde mir schwarz vor Augen, ich wachte im Krankenhaus auf. Ich erfuhr, dass ich sechs Jahre im Koma lag und das alles war nicht echt.