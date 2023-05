Klub der jungen Geschichten Komische Welt Fabian Wallimann, Alpnach Dorf, 1. Oberstufe

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Es war ein normaler Samstagmorgen, der Wecker riss mich aus dem Schlaf, aber ich freute mich, denn es war keine Schule. Als erstes ging ich in die Küche und strich mir ein Brot. Das Brot fiel mir runter und es lag wie immer mit der Marmeladenseite nach unten. Nach dem Essen ging ich mich anziehen und meine Zähne putzen. Ich wollte mir gerade die Zähne putzen als plötzlich die Zahnpasta von der Bürste ins Waschbecken fiel. Ich ärgerte mich und versuchte es noch einmal. Ich musste mich beeilen, denn ich war mit Freunden verabredet. Ich wollte nicht das 374. Mal zu spät kommen. Ich habe mir noch schnell die Hände gewaschen, aber mein Ärmel fiel direkt unter den Wasserstrahl und war kurz darauf nass. Ich sah nach meinem Handy gesehen und musste feststellen, dass ein Wassertropfen darauf war und meine Freundin geschrieben hatte: „Ich mache Schluss“.

Meine Freunde lachten, als ich ihnen erzählt hatte, was mir für Missgeschicke passiert waren. Wegen meiner Freundin trösteten sie mich und wir gingen uns ein Eis kaufen zur Aufmunterung. Auf dem Weg dahin sah ich eine Obdachlose. Die Obdachlose, sah mich so an, wie mich noch nie eine Person angeschaut hatte. War das ein Zeichen?

Als wir beim Eisladen ankamen, bestellte ich mein Lieblingseis es war Schokolade mit einer kleinen Kugel Erdbeere. Wir liefen weiter zu einem Laden, wir wollen uns neue Hoodies kaufen. Zwei Minuten, nachdem ich das Eis gekauft hatte, musste natürlich mir das Eis runterfallen. Wir liefen schon wieder bei der Obdachlosen vorbei und ich gab ihr etwas. Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag.

Auf einmal merkte ich, dass mein Ärmel nicht mehr nass war und dass das Handy nicht „Ich mache Schluss“, sondern „Ich liebe dich!“ anzeigte. Plötzlich meinten meine Freunde, aus dem nichts: „Uns ist aufgefallen, dass du heute pünktlich warst.“ Beim Laden angekommen, gingen wir in die Abteilung Hoddis. Ich schaute mich um nach meinen Lieblingshoodies und siehe da, sie waren zu 80% runtergesetzt.

Nach dem langen Tag mit meinen Freunden, hatte ich mir am Abend wieder ein Brot gestrichen, das wieder runterfiel, aber es war zum ersten Mal in meinem Leben mit der Marmeladenseite nach oben liegen geblieben. Beim Händewaschen kam wie am Morgen Wasser auf Handy, es passierte nichts. Am Abend sagte ich zu mir: „Ich glaube, die Obdachlose hat mich von einem Fluch erlöst!“