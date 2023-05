Klub der jungen Geschichten Krakenkampf Neil Henry Peter, Zug, 1. Kanti

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr

geöffnet hatte. Das war das Letzte, das mein Freund mir auf WhatsApp geschrieben hatte. Das war

vor vier Tagen und fünf Stunden. So langsam machte ich mir Sorgen. Jedes Mal, wenn ich ihn anrief,

kam direkt die Mailbox. Und meine Nachrichten las er auch nicht.

Ich beschloss, ihn zu suchen. Mein grosser Abenteuerrucksack lag unter meinem alten Bett. Es war

eine Kunst, ihn herauszuholen, ohne dass mein ganzes Zimmer im Staub versank. Als ich ihn öffnete,

kam mir ein muffiger Geruch entgegen. Ich hielt mir die Nase zu. Kurz darauf entdeckte ich die

Ursache des Gestanks. Ein altes Käsebrot lag zusammengedrückt im Rucksack. Schnell nahm ich es

heraus und warf es in den Abfall. Ich packte ein Seil, zwei Wasserflaschen, Proviant, mein Sackmesser

und einen Verband ein. Ich war bereit. Doch was hörte ich da? Meine Mutter rief mich zum Essen. Es

gab Nudeln mit Poulet. So schnell wie ich konnte, ass ich alles auf. Danach stürmte ich in mein

Zimmer und nahm meinen Rucksack. Es war halb eins. Ich schrieb einen Zettel, auf dem stand: „Ich

bin für zwei Tage bei Max“. Eine halbe Stunde später war ich beim Haus von Max. Es sah verlassen

aus. Da erinnerte ich mich, dass seine Eltern in den Urlaub gefahren waren. Ich klingelte, einmal,

zweimal, nichts geschah. Durch das Fenster sah ich auch nichts. Gab es nicht einen Ersatzschlüssel im

Vogelhaus? Da lag tatsächlich ein Schlüssel. Hastig führte ich den alten Schlüssel ins Schlüsselloch ein.

Knarzend ging die Tür auf. Als ich hineintrat, sah ich, dass es eine Treppe nach unten gab. Schnell wie

der Blitz rannte ich die Stufen hinab. Schon von weitem sah ich das Licht des Schranks, von dem Max

geschrieben hatte. Doch was lag da auf dem Boden? Das Telefon von Max. Ich hob es auf. Bei

genauerer Betrachtung sah ich, dass es am Boden um den Schrank nass war. Lange konnte ich

darüber nicht nachdenken, denn es passierte etwas Schreckliches. Ein riesiger Tentakel schnellte aus

dem Schrank und zog mich in die Tiefe des Schranks.

Ich rappelte mich auf und erblickte etwas Furchterregendes. Ich war auf einem Piratenschiff

gelandet. Vor mir ragte der Mast in die Höhe. Max war daran gefesselt. In Windeseile band ich ihn

los. Wir umarmten uns. Da erblickte ich eine Riesenkrake. Sie sah sehr gefährlich aus. Wir gingen in

Deckung. Gerade noch rechtzeitig, bevor ein riesiger Tentakel den Mast zerbarst. Wir atmeten tief

durch. Max flüsterte mir zu, dass wir 1000 Jahre zurückgereist waren. Das beunruhigte mich sehr,

denn ich wusste, dass Piraten grausame Leute waren. Jetzt hatten wir aber andere Probleme.

Nämlich eine Krake. Da wir aus der Zukunft kamen, wussten wir, dass Kraken Pfeffer nicht leiden

können. Wir rannten in den Lagerraum, so schnell wir konnten. Dort fanden wir ein ganzes Fass voll

Pfeffer. Mühsam schleppten wir es auf das Deck. Die Kanonen füllten wir mit Pfeffer. Auf drei

feuerten wir. Meine Augen wurden rot, doch das zahlte sich aus. Die Krake bekam die volle Ladung

Pfeffer ab. Schon nach zehn Minuten fiel sie in Ohnmacht.

In der gleichen Sekunde, in der die Krake in Ohnmacht fiel, wurden wir zurück teleportiert. Ich lag in

meinem Bett. Das war seltsam. Musste ich nicht beim Schrank wieder hinauskommen? War es etwa

ein Traum gewesen? Rasch öffnete ich WhatsApp und sah dort, dass Max mir gar nicht geschrieben

hatte. Also war der Krakenkampf nur ein Traum gewesen. Der beste Traum meines Lebens.