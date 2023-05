Klub der jungen Geschichten Krieges Tod Sara Milijasevic, Luzern, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Was war das? Ein eisiger Gedanke durchfuhr mich. War das, dass wovor mich meine Schwester warnen wollte, bevor sie für immer verschwand. Sie hatte damals gesagt, «schwierige Zeiten werden kommen, wenn du deinem Herzen folgst, wirst du diese Zeiten gut überstehen aber» dann sah sie mir fest in die Augen, «wenn du aber nur das tust, was dir jemand sagt, wirst du viele Schmerzen spüren, und dann wird es zu spät sein, um es zu ändern ». Und am nächsten Morgen war sie nicht mehr da. Dann gab mir jemand einen Schubs von hinten und weckt mich so aus den Gedanken. Schnell sah ich mich um aber sah niemanden. Ich versuchte mir immer wieder einzureden, dass ich wahrscheinlich über etwas gestolpert bin, aber weit und breit lag nichts auf dem Boden.»Ach, Schwester wärst du doch nur bei mir». Schnell konzentrierte ich mich wieder auf den Schrank dessen Leuchten wieder weg war. Ich ging zum Schrank und öffnete ihn. Dort sah ich ein Buch über Luzern. Deswegen hat es doch nicht geleuchtet oder etwa doch? Dann blätterte ich im Buch herum. Dann verschwand alles um mich herum. Jedenfalls fühlte es sich so an. Und dann war alles wieder da. Schnell rannte ich aus dem Keller packte meinen Rucksack und rannte aus dem Haus. Ich rannte zum Wald und rannte immer tiefer in den Wald. Es war mir egal wohin ich rannte. Tagelang rannte und lief ich herum, bis ich ein Dorf sah. Jemand fing mich von hinten.»Wie heisst du? « knurrte eine tiefe Männerstimme. «Ich heisse Rossalinda» «Woher kommst du?» «Aus der Schweiz». «Gut fürs erste kommst du mit» «Ok was machst du mit mir?» er antwortet mir nicht. Kurze Zeit später erfuhr ich es. Ich stand vor einem grossen weissen Haus, das einem Palast ähnelt. Ist das ein Rathaus?» «Ein was? Nein du Dummkopf das ist das Haus des Präsidenten. Krieg wird kommen wir müssen uns vorbereiten». «KRIEG WIRD KOMMEN» sagte sie erschrocken. «Wo bin ich überhaupt?» «In Schweden». «Also kämpft ihr gegen Finnland» «Nein gegen Norwegen und nun komm mit». Er führte mich ins Haus dort, wo ich dem Präsidenten begegnete. «Wirst du bleiben?» fragte er mich. Ich dachte nach ich hatte ja nichts zu verlieren und mir gefiel es hier, obwohl ich erst seit wenigen Minuten da war. Wäre meine Schwester immer noch in der Schweiz dann wäre ich zurückgegangen. «Aber das ist sie nicht» dachte ich traurig. «Ja ich bleibe» sagte ich entschlossen. Ein Lächeln breitet sich auf dem Gesicht des Präsidenten. «Gut» meinte der Präsident «Hop, Hop Ginni bring sie in den Speisesaal» «Ja gut» sagte eine Stimme. Eine Frau mit langen roten Haaren kam auf mich zu «komm» sagte Sie freundlich zu mir. Ich ass auf, spielte mit den Tieren und schlief.

Mehrere Monate waren vergangen, seit ich in Schweden war, und jeden Tag hat mir jemand gesagt, dass ich für Schweden kämpfen sollte. Eigentlich wollte ich immer den Krieg stoppen, und nun war es so weit. Ich hatte eine sehr grosse Gruppe, alle gegen den Krieg. Es waren sicher 10'000 Leute aber Schweden und Norwegen hatten sehr viel mehr Soldaten, und im Gegensatz zu meiner Gruppe waren die Soldaten alle gut trainiert. »Hoffentlich schaffen wir es den Krieg zu stoppen « dachte ich traurig »Und dass wir nicht zu spät kommen «. »Los kommt macht schneller, der Krieg könnte jeden Moment anfangen«. »Nein der Krieg hat schon angefangen« »Was sicher nicht« »Doch« »Wann?« »Heute Morgen, der Präsident hat es gesagt«. Und dann hörten wir es, das Krachen, wenn Häuser kaputtgingen. Alle rannten los zum Krieg. «DU HAST MICH, NEIN UNS VERRATEN «hörte ich den Präsidenten sagen »NEIN, ICH WILL DEN KRIEG STOPPEN « ein Pfeil traf mich in den Arm, und mir wurde schlecht »Ich sterbe, nichts hilft mehr «dachte ich bitter. ROSSALINDA, ROSSALINDA, ROSSALINDA. »Könnt ihr nicht in Frieden leben? « fragte ich mit letzter Kraft. «Es ist nicht einfach mit meinem Bruder Jim dem Präsidenten von Norwegen wieder Kontakt aufzunehmen, aber vielleicht ist es möglich. «Ja» sagte ein Mann, der auf einmal vor mir stand. « Das heisst aber nicht, dass wir auf einmal ein Land sind, aber in Frieden leben» er legte den Kopf schief «das könnte gehen « »Abgemacht « »Abgemacht «. Jetzt wusste ich, was meine Schwester gemeint hatte. Hätte ich nur das, was mir die Leute in Schweden gesagt haben, zwar ich soll für Schweden kämpfen hätte ich zusehen müssen, wie mein neues Heimatland zerstört wird. Norwegen ist zwar kleiner als Schweden können aber auch kämpfen. Jetzt habe ich mein Leben geopfert, aber das ist besser als zusehen müssen, wie mein neues Heimatland zerstört wird und anschliessend getötet wird was oft passiert. Und dann nichts mehr gegen den Krieg unternehmen zu können. Ich hörte nur noch wie die Stimmen leiser und leiser um mich herum wurden.