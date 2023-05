Klub der jungen Geschichten Kuss ins Nichts Uri, 2. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher, wo wir vor unserm Neuen Zuhause standen in Alaska in einem sehr unbewohnten Teil einer kleinen Stadt. Es sah nicht so aus wie New York City, eher wie eine über wucherte Stadt wo verlassen ist. Es war nichts los abgesehen von zwei Älteren Personen, die uns anschauten, als hätten sie noch nie fünf Jugendliche gesehen in dieser Stadt. James liess eine Kiste in meine Arme fallen, wo durch ich erschrak. Ich sah in sein unschuldiges Gesicht, wo er mir ein Lächeln gab. Das Haus sah von aussen aus wie eins aus Schweden, eher nieder mit dem Dach und die Farbe Rot, es passte so gar nicht in diese Stadt, aber das war uns absolut egal und da auch wieder zu egal.