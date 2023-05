Klub der jungen Geschichten Lachende Erinnerungen Leonie Reich, Flühli, 3. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich bin 16 Jahre alt. Mein Opa ist gerade gestorben und meine Eltern wollen sein Haus gleich verkaufen. Meine Eltern sind äusserst bedeutende Leute. Sie haben keine Zeit, sich um unwichtige Dinge wie diese zu kümmern. Oder um mich. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, ob ich in ihren Augen würdig bin, ihr Sohn zu sein. Nimmt man sich denn nicht Zeit, wenn einem etwas wichtig ist? Opa hat mir immer gesagt, dass ich Freunden zuhören muss, wenn sie mich brauchen. Ich muss ihnen zeigen, dass sie wichtig sind für mich. Sonst verliere ich sie. Ich würde auch meine zukünftige Freundin verlieren, wenn ich ihr nicht ständig sage, wie toll und hübsch sie ist. Papa sagt Mama nie, dass sie hübsch ist. Bei ihnen klappt es anscheinend ohne nette Worte. Dachte ich jedenfalls. Denn sie haben das Haus nicht verkauft. Mein Papa und ich sind dorthin gezogen. Mama ist in unserem alten Haus geblieben. Allein, so wie ich es hier bin. Und so sitze ich wieder einmal hier vor diesem Schrank, ein sehr kleiner Schrank, der nur leuchtet, wenn ich alleine hier bin. Und das bin ich meistens, denn mein Papa arbeitet immer und Mama besucht mich kaum. Ich denke darüber nach, was gerade alles passiert, und ich lenke mich ab, indem ich daran denke, was mein Opa und ich hier zusammen erlebt haben. Wir waren ständig im Keller und haben an Dingen gebastelt, er hat auch dieses Schränkchen gebaut (man kann ihn nicht als Schrank bezeichnen, dafür ist er einfach zu klein), aber dass er leuchtet, ist mir neu. Ich fühle mich wohl hier. Aber es fühlt sich nicht mehr so toll an wie früher. Ich vermisse ihn sehr fest. Mein Opa war immer mein bester Freund. Er hat mir alles beigebracht, was ich heute weiss. Ich werde beim Denken gestört, als ich plötzlich ein lautes Geräusch höre. Es kommt aus dem Schränkchen. Es hört sich an wie ein Schmerzensschrei, danach folgt fluchen, genauso, wie es mein Opa immer gemacht hat. Ich stehe auf und laufe auf das Schränkchen zu, ohne überhaupt zu wissen, was ich hier tue. Ich sollte weg. Was ist, wenn sich hier jemand versteckt? Die Tür lässt sich nur schwer öffnen, doch ich zerre mit aller Kraft daran, und so geht sie schliesslich auf. Es gibt einen lauten Knall, für kurze Zeit habe ich Angst, dass mein Vater runterkommt und sieht, was ich hier angerichtet habe. Doch ich höre bloss wie die Kellertür geschlossen wird, und sich mein telefonierender Vater entfernt. Nun konzentriere ich mich auf einen alten Kassettenrecorder, welcher auf dem Boden liegt. Ich höre zu, wie Opa mit jemandem redet. Ich begreife erst nach Minuten, dass er sich mit mir unterhält. Ich antworte ihm. Doch er versteht mich nicht, er redet einfach weiter. Ich merke, wie ich Angst bekomme, wie die Verzweiflung bei mir anklopft. Ich werde nie wieder mit ihm reden können. Mein Opa ist weg. Und er kommt nicht zurück. Ich fange an zu weinen, während mein Opa auf der Kassette lacht. Ich verstehe nicht, was er gerade zu meinem jüngeren Ich gesagt hat, doch auf dem Band antworte ich ihm mit einem lauten Lachen. Daraufhin muss auch ich lachen. Er schafft es auch jetzt noch, mich zu trösten. Ich gehe zur Kiste und sehe, dass sie auch ein Gemälde enthält. Ich erinnere mich vage, wie dieses Bild aufgenommen wurde, welches uns beide zeigt. Die kleinen Erinnerungen, wie ein Kinoticket von einem Film, den wir zusammen geschaut haben, entdecke ich erst nach einem zweiten Blick. In dem Schrank, Schränkchen, ist aber nicht bloss dieses Gemälde, welches mich wieder zum Weinen gebracht hat, sondern auch Hunderte von Kassetten. Und ein Brief. Ich packe alles in das Schränkchen und schleppe die Erinnerungen in mein Zimmer. Das war gar nicht so leicht, aber es hat sich gelohnt. Ich sitze tagelang auf dem Bett und lese den Brief sicher tausendmal durch. Daneben höre ich die Kassetten, welche allesamt mit Gesprächen zwischen meinem Opa und mir gefüllt sind. Ich kann ihn nicht mehr berühren, aber ich weiss, dass ich nicht alleine bin. Er war, er ist und er wird immer für mich da sein.