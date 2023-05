Klub der jungen Geschichten Land of Dreams Lia Köppel, Dallenwil, 5. Primar

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich überlegte mir, ob ich den Schrank öffnen sollte, aber ich getraute mich nicht. Also rannte ich hoch in unsere Wohnung. Ich riss die Tür des Zimmers meiner Zwillingsschwester Nella auf. Sie lag lesend auf dem Bett. Ich stürmte zu ihrem Bett und erzählte ihr, was ich im Keller entdeckt hatte. Zusammen rannten wir wieder runter in den Keller. Wir gingen näher an den Schrank heran. Wir schauten uns gegenseitig an. Dann riss ich die linke und Nella die rechte Schranktür auf. Plötzlich wurden wir von einem Sog erfasst, ich griff nach Nellas Hand. -Und machte die Augen zu.

Als ich sie nach etwa zehn Sekunden wieder öffnete, fand ich mich in einem Laubhaufen wieder. Ich schaute mich nach Nella um, doch ich konnte sie nirgends sehen. Da bemerkte ich, dass ich in der Luft flog. Ich schaute an mir herunter. Ich sah komplett anders aus. Ich trug anstatt meiner Jeans und meinem T-Shirt ein grünes Kleid mit Blumenmuster, meine Haare waren zu einer schönen Frisur mit Blumen zusammengeflochten. Und ich hatte Flügel. Da sah ich Nella hinter einem Baum hervorkommen. Sie sah genau gleich aus wie ich. Wir beschlossen, dass wir möglichst lange durch den Wald fliegen, denn irgendwann musste dieser Wald fertig sein. Also flogen und flogen wir, bis wir an den Waldrand kamen.

Wir sahen eine riesige Mauer mit einem Tor. Ein Schild hing über dem Tor: Aramoor. Das Tor stand einen Spalt weit offen und wir flogen hindurch. Was wir dann sahen, verschlug uns die Sprache. Wir standen in einer Stadt voller Elfen. Überall standen Häuser geschmückt mit Blumen und Pflanzen. Und es schimmerte geheimnisvoll. Nella und ich sahen eine alte Frau auf uns zukommen. Wir fragten sie, wo genau wir waren und wie wir zurückkehren konnten. Sie erzählte uns, dass wir im Land der Magie, auch genannt Land der Träume, waren. Wir mussten den magischen Baum namens Ilan finden. Das war das magische Portal zurück in unsere Welt. Die alte Frau gab uns noch eine Karte und zwei Einhörner mit. Ich schaute mir die Karte genau an. Wir mussten zuerst ins Königreich der Meerjungfrauen, dann weiter durchs Land der Zwerge. Der magische Baum stand im Königreich der Feen.

Wir ritten los. Zum Glück gingen wir zu Hause in den Reitunterricht, sonst hätten wir es sicher nicht geschafft, oben zu bleiben. Zuerst mussten wir durch einen Wald reiten. Es war lustig, mal wieder Abenteuer mit meiner Schwester zu erleben. Da kamen wir zur Grenze. Vor uns lagen Bäche, Flüsse, Teiche und Seen. Und wenn man reinschaute, konnte man in jedem Tümpel eine Unterwasserstadt entdecken. Also ritten wir einen Tag durch das ganze Land und am Abend erreichten wir erschöpft das Land der Zwerge. Wir fanden eine Höhle, machten ein Lagerfeuer und legten uns dann schlafen. Am Morgen gingen wir in den Wald und sammelten und assen Beeren. Dann ritten wir weiter. Wir begegneten immer wieder Zwergen. Manchmal mussten wir sie auch nach dem Weg fragen. Am späten Abend erreichten wir das Land der Feen. Nun mussten wir nur noch Ilan finden. Wir flogen auf einen hohen Berg und schauten uns um. Endlich sahen wir, dass in der Mitte des Königreiches ein riesiger Baum stand. Das musste er sein. So schnell wir konnten, ritten wir zu Ilan. Nach etwa acht Stunden waren wir dort. Wir durften keine Zeit verlieren. Wir kletterten auf den Baum und verabschiedeten uns. Dann standen wir plötzlich wieder im Keller.