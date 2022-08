Zuger Wahlen 2022 Lars Affentranger im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Lars Affentranger

Der 28-Jährige ist in Baar wohnhaft und hat hier seine Schulzeit verbracht. Nach seinem Abschluss zum Fleischfachmann absolvierte er die Polizeischule und ist seit 2017 Polizist. Als Mitglied der Verkehrs- und Tiefbaukommission ist ihm die Entwicklung der Baarer Verkehrssituation ein Anliegen. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport, geniesst das Vereinsleben und trifft sich mit Freunden. Die Wahrung der Schweizer Kultur liegt ihm ebenso am Herzen. So ist er auch Mitglied in einem Jodelklub. Ihm ist es wichtig, dass die Gemeinde Baar weiterhin attraktiv und sicher bleibt. Das lokale Gewerbe muss unterstützt und für die Vereine müssen gute Bedingungen geschaffen werden. Ausserdem sollen dem Staat nicht noch mehr Aufgaben übertragen werden.

