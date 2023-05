Klub der jungen Geschichten Lars und der Delfinclub Julian Bachmann, Alberswil, 6. Primar

1.

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Doch alles der Reihe nach. Die Obdachlose vor mir heisst Anna und ich heisse Lars Barow. Ich bin 13 Jahre alt. Meine Mutter starb vor 2 Jahren. Sie wollte Delfine schützen, doch dann kam sie nie wieder. Mein Vater sagt, sie sei gestorben. Doch das glaube ich nicht.

2.

Die Obdachlose schaut mich lange an, dann fragt sie: «Bist du Lars Barow?» Ich brachte kein Ton aus meinem Mund. «Du gleichst deiner Mutter. Die braunen Augen, das schwarze Haar, ach es ist alles so lange her!» «Was?», fragte ich. « Vergiss es, vergiss alles, was ich gesagt habe. Es ist lange her, zu lange.»

3.

Die Kirchenglocke schlug 6 Uhr. Ich musste nachhause und verabschiedete mich von Anna. Als ich am Abend im Bett lag, überlegte ich noch lange, von wo kannte die Obdachlose mich?

4.

Am nächsten Tag suchte ich die Obdachlose. Ich fand sie auf einem Schiff. Sie hatte blaue Augen und blondes Haar. Bei genauerem Hinsehen sah ich, dass sie einen Delfinanhänger trug. Er sah genau gleich aus, wie der meiner Mutter. Die Frau sah meinen Blick und erwidert, «Ja, den habe ich von deiner Mutter Julia Barow bekommen, als Zeichen für unsere

Freundschaft. Er wird mir einmal helfen. Bis jetzt merke ich noch nicht viel von dieser Hilfe. Stattdessen habe ich Julia auf ihrem Schiff verloren.»

Langsam erinnerte ich mich wieder. Die «Lilya» war das Schiff meiner Mutter. Sie ging damit auf das Meer und half den Delfinen. «Lars», sagte in diesem Moment Anna, «soll ich weitererzählen?» «Ja gerne», stammelte ich. «Also», begann sie, «eines Tages fragte sie mich, ob ich mit auf das Boot wollte. Ich sagte ja, so gingen wir an Board. Sie zeigte das Schiff. Zum Schluss wollte sie mir zeigen, dass sie auf Delfinen reiten kann. So ritt sie auf dem Delfin. Plötzlich kam ein Sturm und das Boot mit mir wurde an den Strand gespült, doch was mit Julia passierte, weiss ich nicht.» Ich fragte Anna leise: «Wollen wir nach meiner Mutter suchen?» Sie antwortete nur mit einem Kopfnicken.

5.

Ich überlegte für mich, was meine Mutter faszinierte. Die Delfine, das Meer, Schiffe und der Delfinclub. Der Delfinclub, eine Organisation die Delfine erforscht. Es gibt Menschen, die sagen, diese Organisation baue heimlich Erdöl ab. So kommt sie auch zu Erdöl in Naturschutzgebieten. Doch glaubt meine Mutter an sowas?

6.

Anne und Ich beschlossen, der Delfinclub genauer unter die Lupe zu nehmen. Per Zufall hat gerade neben uns ein Schiff vom Delfinclub geankert. Wir gingen auf das Schiff. Im Gang des Schiffes begegneten wir einen Mann mit einem Öl verschmierten Overall. Er hielt eine Kanne mit Öl in der Hand. Hatten die anderen Leute recht? Baut das Unternehmen Erdöl ab?

7.

Wir beschlossen zum Kapitän zu gehen. Am Steuer sass eine Frau, es war meine Mutter. Sie erzählte mir, dass sie nach dem Gewitter vom Delfinclub gerettet wurde. Nach der Rettung drohte man ihr, dass sie Erdöl in die Meere schütten, wenn sie nicht helfe Öl abzubauen oder zur Polizei geht. Jetzt fuhr sie fort: «Ich hatte so Angst, dass ich mich nicht wagte, dir anzurufen!» Ich konnte meine Mutter überreden, die Polizei anzurufen. So wurde die ganze Bande geschnappt. Und noch am gleichen Tag gingen Anna, ich und meine Mutter auf das Meer hinaus. Dort sahen wir Delfine, die Luftsprünge machten, so als wollten sie sagen, dass sie froh sind, dass die Bande jetzt im Naturschutzgebiet kein Erdöl mehr abbaut.