Klub der jungen Geschichten Leben oder Tod Mayla Bammert, Ennetbürgen, 2. Oberstufe

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.»

Eigentlich sollte ich nur ein paar Kartoffeln aus dem Keller-Vorrat fürs Abendessen heraufholen. Ich lebe schon seit meiner Geburt bei meiner Oma. Sie redet nie über meine leiblichen Eltern. Meine Oma ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Sie hört mir zu, wenn ich mit ihr reden will, sie tröstet mich, wenn ich weine, sie lacht über meine Witze und sie begleitet mich jedes Mal ins Spital. Das kommt sehr oft vor, denn seit einem halben Jahr quält mich ein heftiger Tumor. Alle drei Wochen bekomme ich eine Chemotherapie. Auch in die Schule muss ich zurzeit nicht, denn der Arzt hat mich schwerkrank geschrieben. Aber meinen Mitschülern ist es egal, wo ich bin oder wie es mir geht.

Nun stand ich hier im Keller. Die Kartoffeln, die wir im Sommer geerntet hatten, waren in einer Kiste gleich hinter der Tür gelagert. Ein Licht erschien, aber nein, es kam nicht aus dem Schrank, es kam von überall. Das Licht wurde immer heller. Es sah so freundlich und liebevoll aus. Mehr und mehr wurde der ganze Keller mit dem Licht erfüllt. Plötzlich hörte eine leise Stimme: «Komm zu mir, komm zu mir.» Die Stimme hörte sich so liebevoll an. Langsam sank ich in die Knie. «Livia, kommst du? Ich brauch die Kartoffeln», hörte ich plötzlich meine Oma rufen. Das Licht verschwand und die Stimme verstummte. Ich stand langsam auf und fragte mich, ob das wirklich alles gerade passiert ist. «Ich komme, Oma!» Mit zittrigen Beinen lief ich die Kellertreppe hinauf.

Wir assen zu Abend und gingen in den Garten, damit wir die letzten Sonnenstrahlen geniessen konnten. «Liebes, vergiss nicht, deine Medikamente zu nehmen. Ich muss nachher gleich noch ein Telefonat mit einer alten Bekannten führen, aber nachher können wir vielleicht noch eine Krimiserie schauen, was hältst du davon?», fragte mich Oma. «Natürlich, Oma, ich geh gleich nach oben, putz mir die Zähne und nimm meine Medikamente», antwortete ich. Doch als ich ins Bad verschwand hörte ich meine Oma telefonieren. Ich wurde neugierig und lauschte. Ich verstand nur einige Wortfetzen, aber hörte jedoch, dass Oma wütend wurde. «Der Arzt, der Livia behandelt, hatte gesagt, dass sie nicht mehr lange leben würde. Der Krebs hatte sich zu fest in ihrem Körper ausgebreitet… Du bist ihre Mutter! … Nein, meine Naturheilmittel wirken auch nicht mehr… Ohne sie werde ich alt und verrotte in diesem Haus…» Ich hatte eindeutig genug gehört. Mein Kopf brummte und ich musste mich setzen. Oma telefonierte angeblich mit meiner Mutter und erzählte ihr, dass ich bald sterben werde? Das war eindeutig zu viel für mich. Ich darf nicht sterben, ich muss bei Oma bleiben.

Kurze Zeit später kam Oma nach oben. Wir gingen in unser Schlafzimmer, das wir uns teilten. Ich nahm allen Mut zusammen und sprach Oma wegen des Telefonats an. «Mein Liebes Kind. Es wird Zeit, dir einiges zu erzählen. Als deine Mutter auszog, war ich ganz allein. Denn dein Grossvater war schon früh gestorben. Deine Mutter war keine vorbildliche Frau. Sie hatte keinen Job und liess sich auf illegale Geschäfte ein. Sie ging ins Ausland und hatte immer wieder andere Männer. Im Dorf schauten mich alle Menschen blöd an. Doch eines Tages stand deine Mutter vor der Tür, sie sagte, sie sei schwanger. Nach deiner Geburt habe ich dich gleich zu mir genommen und dich grossgezogen. Doch nun wirst du mich leider verlassen und ins Reich der Engel ziehen.». Plötzlich wurde mir schwindlig. Mein Herz raste und ich konnte meine Augen kaum noch offenhalten. Mein Körper tat höllisch weh. Ich hörte meine Oma etwas sagen, sie hielt meine Hand «Geh nur, mein Kind. Alles wird gut». Wie aus dem Nichts sah ich ein helles, liebevolles Licht und hörte eine Stimme, die zu mir sagte: «Komm zu mir, komm zu mir.» Nun wusste ich auch, was das neulich im Keller zu bedeuten hatte. Mein Schutzengel will mich erlösen und ins Reich der Toten ziehen. Doch nein, ich musste starkbleiben! Ich darf Oma nicht im Stich lassen!