Klub der jungen Geschichten Leonies andere Welt Altdorf UR + autres, 5. Primar

(chm)

Hallo, ich bin Leonie, 11 Jahre alt und erzähle euch heute eine Geschichte, wie ich sie vor einem Jahr erlebt habe.

Ich spielte und summte dazu eine Melodie. Als ich leiser wurde und anschliessend verstummte, hörte ich plötzlich ein seltsames Rauschen. Als ich ihm genauer zuhörte, wandelte es sich in meine zuvor gespielte Melodie um! Ich beschloss ihr langsam zu folgen und stellte fest, dass sie aus dem Keller kam. Ich wollte gerade die Kellertür aufschliessen, doch ich zögerte. Ist darin etwas Gefährliches? Ich zitterte überall, doch die Melodie machte mich neugierig. Ich riss mich zusammen und öffnete die Kellertür! Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht, das aus dem Schrank kam, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Mir fiel ein Stein vom Herzen! Ich ging langsam näher an den geheimnisvollen Schrank und bemerkte, dass er staubig war und nach altem Holz müffelte. Das Licht, das herausschien, stach mir in die Augen, so dass ich sie zusammenkneifen musste. Ich öffnete langsam die Schranktüren und trat zurück. Da war ein farbiges Portal, das meine Melodie spielte! Wohin führte es wohl? Bevor ich irgendetwas machen konnte, sog mich der Schrank ein und ich wirbelte mit geschlossenen Augen wild um viele bunte Farben herum! Dann wurde plötzlich alles schwarz. Als ich meine Augen öffnete und zwinkerte, war ich komplett verwirrt. Ich richtete mich auf und schaute mich in der Umgebung um. Ich lag auf einer Lichtung, mitten in einem Wald! Ohne zu zögern, stand ich auf und ging an ein paar Bäumen vorbei. Ich kam an einem Fluss an. Es war wunderschön hier! Natürlich wusste ich nicht, wo ich gerade war, aber es war so schön, ruhig und still, dass ich es einfach nur geniessen wollte. Doch plötzlich hörte ich wieder diese Melodie! Mitten in ihr rief jemand: «Hilfe Leonie!» Ganz automatisch folgte ich diesem geheimnisvollen Klang und fand mich an einem Wasserfall wieder. Unter ihm befanden sich viele spitze Felsen im Wasser. Ich entdeckte ganz oben an einer Felskante ein Mädchen mit langen blonden Haaren, das um Hilfe schrie! Ich kletterte so schnell wie möglich die steile Steintreppe hinauf, rannte zur Felskante und zog das Mädchen im letzten Moment hoch. Wir beide atmeten schwer und erst nach einer kurzen Stille schaute mich das Mädchen an und sagte: «Danke Leonie!» Ich wollte grade etwas erwähnen, doch sie sagte schnell: «Ja, Leonie ich bin du aus deiner anderen Welt. Als du ins Portal gezogen wurdest, bin ich zum Wasserfall teleportiert worden und bin gestürzt. Denn wenn du nicht hier bist, bin ich du. Ich habe dich gerufen, weil ich wusste, dass du hier warst. Ich wollte dir erklären, dass du dich hierher zurückziehen kannst und jederzeit mit den magischen Worten «MEINE ANDERE WELT» wieder nach Hause gelangen kannst. Das ist eine Welt gebaut von deinem Herzen.» Ich sprach die magischen Worte und landete tatsächlich wieder im Keller.

Ja, ich bin jetzt noch schockiert, aber noch heute geniesse ich es in MEINER ANDEREN WELT.

ENDE!