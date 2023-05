Klub der jungen Geschichten Liebe oder doch nur Freunde? Miley Aregger, Buttisholz, 5. Primar

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. «Weisst du eigentlich wie nett und sympathisch du bist? Du joggst jeden Morgen und Abend hier durch und lächelst immer. Das ist so schön», sagte die Obdachlose mit braunen Augen, hellen Haare und einem schwarzen Wollkragenpullover, liebevoll zu mir. Ich fühlte mich sehr geschmeichelt und lief dann lächelnd weg. Am Abend danach ging ich wieder joggen und sah nochmals die junge Dame. Doch plötzlich fing es an zu regnen. Nicht einfach nur tröpfchenweise, sondern in Strömen. Ich machte eine Pause und merkte, dass es kälter und kälter wurde. Ich meine, wenn ich schon mit meiner Winterjacke fror, wie fühlte sich dann die Frau, die nicht einmal eine Jacke anhatte? Das zerbrach mir das Herz und ich beschloss, zu ihr hinzugehen. «Haben sie nicht kalt?», fragte ich. «Ja, das habe ich.» «Wissen sie was? Ich nehme Sie mit zu mir. Ich habe noch ein Zimmer frei und dann können Sie eine Weile bei mir wohnen», schlug ich der Dame vor. «Ja, sehr gerne.» Ich nahm sie mit und brachte ihre Sachen in den Keller.

Mittlerweile sind wir sehr gute Freunde geworden fast schon ein bisschen mehr als «nur» Freunde. Nicka hatte Geburtstag und ich wusste genau, was ich ihr schenken werde, obwohl sie eigentlich keine Geschenke mochte. Früh morgens wurde ich vom Wecker geweckt, damit ich nicht vergass, dass Nicka Geburtstag hatte. Sie schlief wie immer noch etwas länger. Das war der beste Zeitpunkt um ihr mein geplantes Geschenk zu kaufen. Um genau 10.00 Uhr weckte ich Nicka mit sanfter Musik und einem Frühstück, bei dem auch ich sprachlos war, dass ich das so gut zubereiten und dekorieren konnte. Als sie wirklich wach war und mir danke gesagt hatte, gab ich ihr mein eigentliches Geschenk: Ein verpacktes, kleines, viereckiges Päcklein mit einem Blumenmuster. Nicka öffnete es und strahlte in den Augen. «Ein Ring? Ich habe noch nie so einen wunderschönen Ring bekommen. Aber warum genau ein Ring?», fragte sie. «Wir kennen uns zwar noch nicht so lange, um genau zu sein seit einem halben Jahr, aber ich fand dich schon beim ersten Treffen sympathisch und attraktiv. Deshalb möchte ich dich fragen, möchtest du meine Frau werden?», fragte ich hoffnungsvoll. «Ja, ich möchte!» Und dann passierte es. Das, auf was ich so lange gewartet habe. Der Kuss, einer den ich noch nie hatte. Einer, der sich so gut angefühlt hatte. Es begann der schönste Moment in meinem Leben. Doch leider war er nach drei Sekunden schon vorbei. Dieser Moment werde ich niemals vergessen. Somit ist die Frage beantwortet. Wir sind nicht nur Freunde, sondern die Liebe hat uns gefunden.

Vielleicht triffst du auch noch deine grosse Liebe? Denn die Liebe macht gescheit und glücklich.