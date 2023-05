Klub der jungen Geschichten Lieblingscafé Sara da Silva Brandão, Ibach, 1. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. An einem Dienstagmorgen trank Bruna einen Kaffee in ihrem Lieblingscafé. Sie sass an demselben Tisch wie immer in der Nähe des Fensters. Im Café war es sehr ruhig, doch plötzlich läutet die Glocke, die über der Tür angebracht ist. Im selben Moment verliert Bruna ihre Konzentration.

Sie war das Buch ‘‘Der kleiner Prinz‘‘ am Lesen. Als sie nachsehen wollte, wer das war, kam Diego durch die Tür. Als Diego eintrat, merkte er, dass sie schönste Frau ihn ansah. Diego schämte sich nicht und fragte, ob er sich zu ihr setzen dürfte. Sie begannen zu reden und sich besser kennen. Die Jahre vergingen und sie kamen sich näher. An dem Tag, an dem sie sich zum ersten Mal trafen, kamen sie in das Café zurück. Diego und Bruna setzten sich hin und bitten um einen heissen Kaffee. Bevor das der Keller mit der Bestellung kam, steht Diego auf und stützt sich vor Bruna auf sein Knie. Zu diesem Zeitpunkt machte er ihr einen Heiratsantrag.

Bruna schaute ihn sehr glücklich an. Aber plötzlich gingen die Lichter aus. In dieser Dunkelheit und Stille hörten sie plötzlich etwas. Sie hörten das Einschlagen von Glas und dann einen Schuss. Die Lichter gingen an, und dann hattet Bruna ihn gesehen. Diego lag regungslos auf dem Boden, mit einer Kugel in der Brust und blutverschmiert. Dort fiel Bruna weinend zu Boden. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Also fing sie an zu schreien und zu versuchen ihn wiederzubeleben. Bruna sah, dass es nichts nützte, und bat die Leute, die auch dort waren, um Hilfe. Aber niemand half, sie starrten Bruna nur an. Bruna bekam Panik. Sie fragte mit grosser Traurigkeit, warum sie ihr nicht helfen. Aber die Leute antworten nicht, sie starren einfach weiter, aber diesmal auf Diegos Leiche Bruna war bereits klar geworden, dass Diego tot war. Sie warf einen letzten Blick auf die Leiche und sagte:,, Auf Wiedersehen und ein letztes ich liebe dich.‘‘ Bruna steht auf und ging zur Tür, ohne sich umzudrehen. Als sie die Tür öffnete und nach unten schaute, sah keinen Boden vor dem Café. Ohne etwas zu verstehen, drehte sie sich um und sah alle die Leute auf sie zukommen. Bruna steht an der gleichen Stelle und kann sich nicht bewegen. Einer der Leute kam zu ihr und lag seine Hände auf Brunas Schultern. Diese Person schaute ihr tief in die Augen und schob sie. Bruna fiel…

Sie öffnete panisch ihre Augen und sieht, dass ihr Freund sie besorgt ansieht. Verwirrt fragte sie, was passiert ist. Dann antwortete Diego, dass es nur ein Alptraum war. Als Bruna diese Worte hörte, sieht sie sich um und sieht, dass sie in ihrem Zimmer ist. Und umarmte Diego sehr fest.