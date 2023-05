Klub der jungen Geschichten Lilly im Land der Wünsche Lisa Hermann, Stans, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort scheint ein Licht aus dem Schrank, de seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. Ich öffnete langsam die Schranktür. Mein Herz raste schneller und schneller. Darin war ein rotes Tuch, dass eine Kugel nach oben sandte. Ich hob langsam das Tuch hoch. Darunter war eine magische Glaskugel. Sie war lila und hat geglänzt. Sie war wunderschön. Plötzlich sagte sie: «Hallo Lilly!» Ich war kurz erstaunt. «Von wo wissen Sie meinen Namen?» «Ich kenne jede Person. » «Ich bin Luna», sagte die Glaskugel. «Sag schnell diesen Zauberspruch», sagte Luna.» Was für einen Zauberspruch?» Die Glaskugel antwortet.» Hokus Pokus simsalabim». Ich sprach den Spruch nach und dann passierte es. Ich fand mich wieder in einem Zauberwald. In der Luft schwebten Elfen, Feen. Bäume und Pilze konnten sprechen. «Bin ich in einem Traum?» «Nein», sagte eine Biene. «Ich bin die Zauberkugel von vorhin. » Luna sagt: «Komm, wir machen einen Spaziergang durch den Wald. Sie lief und Luna flog durch den Wald und über einen Hügel bis zu einem alten Baumhaus. Sie gingen die Leiter hoch und im Baumhaus sassen sie auf eine Couch und überlegten, was sie machen sollen. Plötzlich fiel der Ring von Lilly unter die Couch. Als in Lilly holen wollte, entdeckte sie eine Schatzkarte.

Die beiden schauten auf die Karte. Auf der linken Seite der Karte war ein grosses, rotes Kreuz. Dies scheint der Ort zu sein, wo der Schatz versteckt ist. Die beiden waren sehr gespannt, was sie erwarten wird.

Am nächsten Morgen gingen die beiden früh los. Sie gingen den schnellsten Weg. «Ach nee», sagte Luna. «Was ist den?», fragte Lilly. Wir müssen bei Grinch vorbei. «Was dem echten Grinch?» «Nein, was es für ein Fabelwesen ist, weiss ich nicht, aber er ist grün und schimpft alle hier zusammen.» «Also wie Grinch.» «Komm wir müssen jetzt weiter. Zuerst gingen die beiden einen alten Waldweg entlang. Sie gingen weiter über einen hohen Hügel. Da machten sie eine kurze Trinkpause. Zwanzig Minuten später liefen sie nochmals über einen Hügel. Da machten sie eine kurze Trinkpause. Zwanzig Minuten später liefen sie nochmals über einen Hügel. Darunter war ein Haus, wo Grinch lebte. Wir liefen den Hügel hinunter. Da stand Grinch und er fragte uns:» Was habt ihr hier zu suchen?» «Nichts», sagte Lilly. «Entweder ihr sagt, was ihr hier wollt oder ihr werdet es bereuen», meinte Grinch. Dann sagte Luna: » Wir suchen den Schatz.» «Was für einen Schatz?» «Hier, hier ist die Schatzkarte.» Die zwei gaben Grinch die Karte. Grinch riss Lilly die Karte aus der Hand und sprang so schnell er konnte davon. Die beiden rannten hinterher. Grinch verlief sich aber. Luns wusste noch, den Kartenschluss auswendig. Die beiden die auf der Karte eingezeichnete Höhle. Sie mussten nicht lange suchen und fanden in der Höhle eine kleine Truhe. Als sie die Truhe öffneten, staunten sie. Darin waren Juwelen und Opale. Glücklich und munter liefen sie zurück ins Reich der Wünsche.