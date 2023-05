Klub der jungen Geschichten Lily Potter und der mysteriöse Schrank Lara Krummenacher, Wolhusen, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Dort angekommen, öffnete ich den Schrank. Darin war ein komisch aussehender Stock aus schwarzer Rinde mit Mustern und einer Schlange drauf. Auf dem eigenartigen Stock stand der Name meiner Oma. Sofort ging ich zu meiner Oma und fragte sie, wieso sie einen so schönen Stock versteckt hatte. Meine Oma fing an zu lachen und antwortete: „Ich bin eine Hexe und dein Opa ein Zauberer.“ Schockiert und nichts ahnend fragte ich: „Also bin ich auch eine.... Hexe?!“ „Ja. Die Einladung von Hogwarts sollte schon eingeflogen worden sein, “ antwortete meine Oma. Plötzlich klingelte es an der Tür. Ich sprang auf und ging zur Tür. Noch immer schockiert von der Nachricht, dass ich eine Hexe bin, und öffnete sie. Tatsächlich lag auf dem Boden ein Brief von Hogwarts, wie es meine Oma schon sagte. Ich öffnete den Brief mit einem roten Siegel daran und las langsam vor: „Liebe Lily Potter, du bist hiermit zur Hogwarts Schule von Magie und Zauberei herzlich eingeladen. Am 3. Juli wird dein erster Tag sein. Bis dahin brauchst du: 1x Zauberkessel, 1x Zauberstab und 1x Hexenbesen. Wir freuen uns auf dich.“ Erstaunt und aufgeregt starrte ich abwechselnd zu meiner Oma und auf den Brief. - 1 Woche später. - Ich übte wieder zu zaubern, aber leider funktionierte es nie bei mir. Also gab ich auf und machte Schluss für heute, als plötzlich ein riesiger Lärm von unten kam. Ich rannte nach unten und sah meine Oma beim Zaubern. Sie putzte zaubernd das Haus. Besen und sogar Schwämme mit Abwaschmittel flogen (überall) durch die Luft. Dann rief meine Oma durch den Lärm und Krach: „Siehst du das? Ich putze und zaubere!“ „Aber ist das nicht gefährlich?“, rief ich. Meine Oma stoppte die Putzaktion und alles fiel auf den Boden. Dann antwortete meine Oma: „Ich möchte dir zaubern beibringen.“ „Wirklich?“, rief ich vor Freude. „Aber natürlich, schliesslich will ich, dass du vorbereitet bist.“, antwortete meine Oma. Ich probierte es stundenlang, aber es funktionierte einfach nicht. Stattdessen ging alles schief und viele Teller fielen auf den Boden. Ich ging nach dieser Tragödie in mein Zimmer und ging schlafen. - 5 Wochen später. - Endlich ist es soweit! Ich ging voller Aufregung hinunter meinen Koffer packen. Danach ging ich mit meinen Eltern und meiner Oma auf direktem Wege zum genannten Ort. Da angekommen, verabschiedete ich mich von meiner Familie. Ich rannte voller Angst in die Mauer hinein, als ich gerade noch hörte, wie meine Oma mir etwas hinterherrief. Ein paar Stunden später wurden alle ihren Häusern zugeteilt. Plötzlich wurde mein Name aufgerufen und ich ging zum Stuhl, während mich alle anstarrten. Als mir der Hut aufgesetzt wurde, sagte er: „Mhmm…. Interessant eine mutige und doch unerfahrene Hexe. Ich spüre, du wirst äusserst mächtig, aber nicht ehrgeizig…. Gryffindor!!“ Und so verging die Zeit und ich wurde eine grossartige Hexe.