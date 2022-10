Unihockey – Herren 1. Liga Lions Konolfingen gewinnt klar gegen Zuger Highlands Lions Konolfingen behielt im Spiel gegen Zuger Highlands am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 7:4.

(chm)

Das Skore eröffnete Michel Geiser in der 5. Minute. Er traf für Lions Konolfingen zum 1:0. Gleichstand stellte Patrik Dedaj durch seinen Treffer für Zuger Highlands in der 8. Minute her. Stefan Tanner erzielte in der 11. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Lions Konolfingen.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Lions Konolfingen stellte Ivan Gäggeler in Minute 12 her. Lions Konolfingen erhöhte in der 18. Minute seine Führung durch Janosch Bigler weiter auf 4:1. Sandro Niederberger verkürzte in der 27. Minute den Rückstand von Zuger Highlands auf 2:4.

Mit einem weiteren Tor nur drei Minuten später brachte Sandro Niederberger Zuger Highlands auf ein Tor heran. Den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Lions Konolfingen stellte Dario Dolder in Minute 38 her. Yannick Glauser baute in der 38. Minute die Führung für Lions Konolfingen weiter aus (6:3).

Jan Hürlimann (40. Minute) liess Zuger Highlands auf 4:6 herankommen. Marcel Eggimann schoss das 7:4 (42. Minute) für Lions Konolfingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Yannick Glauser mit der beste Skorer

Skorer für Lions Konolfingen: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Yannick Glauser mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es zehn Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Zuger Highlands: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Sandro Niederberger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Florian Hess mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Lions Konolfingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 1. Das Team hat elf Punkte. Lions Konolfingen bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team SV Waldenburg Eagles. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

In der Tabelle verliert Zuger Highlands Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat vier Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Zuger Highlands daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Unihockey Limmattal. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

