Klub der jungen Geschichten Lotterieschein Yulianna Kropyva, Wassen, 5. Primar

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Mein Name ist Alisa und ich bin vierzehn Jahre alt. Ich lebe mit meiner Familie in Deutschland und habe eine Schwester. Einmal, als ich mit meinen Eltern und meiner Schwester spazieren ging, sah ich eine Obdachlose, die auf dem Boden sass und darauf wartete, dass ihr jemand Geld in die Mütze warf. Sie tat mir leid, weil es Winter war und sie nur eine dünne Bluse und eine leichte Jacke trug. Ich beschloss, ihr einen Teil meines Geldes zu geben, aber die kalte Hand meiner Mutter hielt mich davon ab. Sie sagte: «Nicht nötig, du weisst, dass sie ihr ganzes Geld für Alkohol ausgibt!» Mittlerweile hatte meine kleine Schwester Anya genug vom Spazieren. Sie konnte sehr stur sein. Deshalb gingen wir nach Hause.

Als wir zuhause ankamen, rannte Anya in ihr Zimmer, um sich Zeichentrickfilme anzusehen. Meine Familie lebte nicht arm, aber wir hatten auch nicht viel Geld. Trotzdem hatte meine Schwester ein eigenes Zimmer bekommen. Ich schlief in einem Zimmer im Dachgeschoss. Ich ging also in mein Zimmer, um meine Hausaufgaben zu machen. Eine Viertelstunde später hörte ich, wie sich die Zimmertür mit einem leisen Knarren öffnete und meine Schwester eintrat. Anya bat darum, dass ich ihr mein Telefon gebe. Ich war überrascht, weil sie ihr eigenes hatte. Ich fragte, ob ihr Telefon kaputt sei oder ob sie es verloren habe. «Nein, aber ich mag deines und ich will es haben!», antwortete meine Schwester mit wütender Stimme und fing an, zu weinen. Die Eltern kamen sofort ins Zimmer gerannt und versuchten, meine Schwester zu beruhigen. Sie fragten, ob sie von mir geärgert wurde. Das Wort «Ja» von Anya genügte meinen Eltern, um mich zu bestrafen. Die Strafe lautete, dass ich eine Woche Hausarrest hatte. Ich war wütend, dass meiner Schwester geglaubt wurde und schloss mich in meinem Zimmer ein. Ich dachte: «Wenn sie mich nicht lieben und mir nicht glauben, warum bin ich dann noch hier?» Auf einmal stand ich auf und begann, Sachen aus meinem Zimmer zu packen. Als ich fertig war, nahm ich mein gespartes Geld und ging langsam die knarrende Treppe hinunter. Meine Mutter hörte mich und rief: «Alisa, vergiss nicht, dass du Hausarrest hast!» Ich antwortete, dass ich nur etwas essen wolle. Meine Mutter lenkte ein: «Ich komme gleich aus der Dusche. Dann mache ich dir etwas zu essen.» Leise schlich ich weiter und öffnete die Haustür. Nachdem ich unser Haus erfolgreich verlassen hatte, gelangte ich in einen Park. Es war furchtbar kalt. Plötzlich sah ich wieder diese Obdachlose und obwohl ich nicht viel Geld hatte, konnte ich nicht anders, als ihr zwei Franken in den Hut zu legen. Dann ging ich langsam weiter. Plötzlich hörte ich die Obdachlose: «Stopp, ich möchte dir danken! Obwohl du selbst wahrscheinlich nicht viel hast, hast du mir zwei Münzen gegeben. Als Dankeschön schenke ich dir diesen Lotterieschein.» Ich lächelte die Frau an, nahm den Lottoschein und steckte ihn in meine Hosentasche. Dann lief ich weiter. Plötzlich hörte ich hinter mir die vertraute Stimme meiner Mutter: «Alisa, verzeih mir, dass ich dir nicht geglaubt habe. Anya hat alles zugegeben.» Ich war froh, sie zu sehen und umarmte sie. Gemeinsam gingen wir zurück nach Hause. Als wir zuhause ankamen, umarmte mich auch meine kleine Schwester Anya und entschuldigte sich.

Auf einmal erinnerte ich mich an den Lotterieschein in meiner Tasche. Als ihn meine Mutter beim nächsten Kiosk einlöste, konnten wir es kaum glauben: Wir hatten eine riesige Geldsumme gewonnen! Von da an lebten wir glücklich.