Klub der jungen Geschichten Mamas Lieblingshose Kezia Imholz, Erstfeld, 3. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Dort fand ich die alten Kleider von Mama. Die Kleider, die Mama in ihrer Jugend getragen hatte. Sie lagen alle auf einem grossen Haufen. Ich sass da. Im Schrank. Für die nächste halbe Stunde, auf dem kalten Schrankboden, und wühlte in dem Kleiderhaufen.

Da fiel mir eine Hose ins Auge. Sie war bunt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Mama gesagt hatte, es sei ihre Lieblingshose. Der Gedanke machte mich glücklich und ich wollte ihr die Hose zeigen. Ich nahm die Hose und rannte mit ihr nach oben ins Haus. Ich rief nach Mama. Keine Antwort.

Als ich auf sie wartete, kam Papa nach Hause. Ich zeigte ihm die Hose, die ich im Keller gefunden hatte. Lächelnd erzählte er, er könne sich noch daran erinnern, dass er mit Mama auf eine 80er-Party ging und sie mit diesen Hosen auftauchte. Das war ihr erstes Date. Papa lächelte zwar, aber ich sah den Schmerz in seinen Augen. Wir beide wussten, dass keine Geschichte dieser Welt Mama zurückbringen würde. Er unterbrach meine Gedanken und sagte, er müsse noch kurz einkaufen.

Lange war ich allein im Haus. Ich lief ins Wohnzimmer, immer noch mit der Hose in der Hand. Ich sah ein Bild von Mama auf dem Kamin. Etwas stand geschrieben über dem Gesicht von Mama: „Viel Liebe und Frieden...“ Weiterlesen musste ich nicht, um zu verstehen, was ich in diesem Moment vergessen hatte. Mama war tot. Sie wurde ermordet, von jemandem, der noch nicht gefunden worden ist. Ihr Tod ist jetzt schon fast einen Monat her. Ich erinnere mich wieder ganz genau, wie ich damals einen lauten Knall hörte. Jemand hatte die Haustüre mit voller Wucht aufgebrochen. Die Uhr zeigte Viertel vor zwei morgens. Ich zitterte vor Angst. Ich schlich ins Zimmer von meinen Eltern und krallte mir hastig den Baseballschläger, der dort in der Ecke stand. Langsam ging ich die Treppen hinunter. Ich erschrak, als ich einen Pistolenschuss hörte. Ich hielt meine Hand auf den Mund, damit ich nicht losschrie. Tränen rollten mir über die Wangen. Nach einer Weile lief ich weiter. Die Haustüre war weit offen. Mama?...

Sie lag auf dem Boden mit einer Schusswunde in der Stirn. Die Wunde war frisch. Ich rannte zum leblosen Körper meiner Mutter. Er war kalt, sehr kalt. Ich kniete neben ihr nieder und schaute sie an. Es schmerzte, meine Mama so daliegen zu sehen. Keinen Atemzug von ihr zu hören, keinen Herzschlag zu spüren.

Wer tut sowas Schreckliches? Ganz allein kniete ich vor der Haustüre, bis irgendwann die Polizei kam.

Inzwischen war es spät geworden, Papa ist immer noch nicht daheim. Er brauchte noch nie so lange zum Einkaufen. Was ist passiert? Mir strömten unzählige Gedanken durch den Kopf, aber ein Gedanke lies mich nicht los. Er lief auf Dauerschleife. Was, wenn der Mörder jetzt auch Papa hat? Nein! Nein, er kommt bestimmt gleich wieder. Oder?

Ich wurde nervös und ging nach oben in mein Zimmer. Die Hose nahm ich auch mit. Mamas Lieblingshose wurde zu meiner Lieblingshose, aber nicht, weil ich sie tragen möchte, sondern weil die bunten Farben und die fröhlichen Muster mich an Mama erinnern. Ich legte die Hose in meinen Kleiderschrank und ich lächelte.

Auf einmal packte mich jemand von hinten und hielt mir ein Messer an den Hals. Es waren grosse, kräftige Hände. Wer auch immer es war, er war derjenige, der Mama umgebracht hatte. Eine tiefe Stimme erklang: „Du bist die nächste,“ und da wusste ich: Papa hielt das Messer.