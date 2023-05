Klub der jungen Geschichten Manchmal kommt es anders, als man denkt Sophia, Oberkirch, 5. Primar

(chm)

Wo ist er? Wo ist er nur? Ich hielt nur noch den Handschuh meines Bruders Felix in der Hand. Ich sah die Menschenmenge, aber keinen Felix! Ich war verzweifelt, traurig und wütend zugleich. Warum ist Felix einfach weggegangen? Wir haben uns doch versprochen, immer zusammen zu bleiben!

Vor fünf Tagen baute sich ein schreckliches Unwetter am Himmel auf und die Wolken hingen schwer und dunkel am Himmel. Raffaelas und Felix Eltern waren auf dem Heimweg. Als ihnen ein Auto schwankend entgegenkam, änderte sich alles. Der betrunkene Fahrer sah ihr Auto erst als es schon zu spät war. Sie fuhren frontal ineinander und gerieten ins Schleudern. Die Eltern wurden tödlich verletzt, der entgegengekommene Fahrer überlebte knapp.

Die Erinnerungen an den schrecklichen Unfall nehmen mich immer noch sehr mit. Umso wichtiger ist es mir, dass ich und mein Bruder beieinanderbleiben. Das Hupen der Autos holt mich in die Realität zurück. Plötzlich höre ich eine Autotür zuschlagen und ich drehe mich abrupt um. Die Frau, die aus dem Auto aussteigt, fragte: «Was machst du hier Mädchen? Du zitterst ja am ganzen Körper. Hast du jemanden verloren?». Ich will der fremden Frau eigentlich nichts erzählen. Schon gar nicht, dass ich meinen Bruder suche und meine Eltern kürzlich gestorben sind, aber dann habe ich mich trotzdem überwunden und erzählte es ihr. Sie sagte voller Mitgefühl: «Oh nein, das tut mir furchtbar leid». Daraufhin nickte ich nur. Die Frau war mir sehr sympathisch. Also entschied ich mich ihr die ganze Geschichte zu erzählen: «Wir wussten, dass wir zu einer Pflegefamilie gehen mussten, da wir keine Eltern mehr haben. Aber das wollten wir ganz und gar nicht! Wir wollten keineswegs andere Eltern oder gar eine neue Familie. Darum hatten wir den Plan zu unseren Grosseltern zu gehen. Doch als wir dies der Polizei mitteilten, haben alle gelacht und gesagt: «Zu den Grosseltern? Auf keinen Fall! Die sind zu alt, um auf euch aufzupassen». Deswegen hatten Felix und ich beschlossen wegzulaufen und auf eigene Faust zu unseren Grosseltern zu gehen. Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher, denn ich habe nicht bedacht, dass es am Bahnhof so viele Leute hat und ich meinen Bruder so schnell verlieren kann». Die fremde Frau zögert kurz dann sagt sie «Ich verstehe…weisst du was? Ich habe eine Idee: Wie wäre es, wenn ich dich ihn ein super Heim bringe mit ganz vielen anderen Kindern? Dort wirst du gut versorgt.». «Und was ist mit meinem Bruder?», frage ich empört. «Wir geben bei der Polizei eine Vermisstenanzeige auf, die suchen dann deinen Bruder», antwortet die Frau mit ruhiger Stimme.

Jetzt, fünf Stunden später, umarme ich meinen Bruder, als ob ich ihn Monate lang nicht mehr gesehen hätte. Ich bin so glücklich ihn wieder bei mir zu haben. Und kann es kaum erwarten, zu hören, wie Felix ins Heim gekommen ist und warum ich plötzlich nur noch seinen Handschuh in der Hand gehalten habe.