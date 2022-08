Zuger Wahlen 2022 Marcel Portmann im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

(chm)

Hier präsentiert sich Marcel Portmann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Marcel Portmann stellt sich in eigenen Wort vor)

Aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich im schönen Hünenberg. Technischer Werdegang mit Lehre Automatiker, Elektroplaner, berufsbegleitend Techniker HF in Automation, Prozesstechniker, Bauleiter, berufsbegleitend Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft. Leitung und Begleitung von Automatisierungs- und Digitalisierungs-Projekten. Aktuell bin ich in verschiedenen Bereichen der Technik sowie der Vermietung und Verwaltung von Büro und Gewerbe als selbstständiger Unternehmer und Geschäftsleiter unterwegs. Dafür setze ich mich ein: «KMU schützen und unterstützen», «Weniger Steuern und Abgaben», «Weniger Bürokratie, weniger Vorschriften», «Gegen Enteignung, für den Schutz der Privatsphäre»

___

Mehr zu den Zuger Wahlen

Alle Berichte zu den Zuger Wahlen finden Sie in unserem Wahldossier.

In unserem Wahlen-ABC haben wir Wissenswertes rund um die Wahlen zusammengestellt.

Für jede Zuger Gemeinde können Sie in einem eigenen Dossier mehr zur Ausgangslage erfahren und die Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen: Baar | Cham | Hünenberg | Menzingen | Neuheim | Oberägeri | Risch | Steinhausen | Unterägeri | Walchwil | Zug