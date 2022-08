Zuger Wahlen 2022 Mariann Hegglin im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für zwei Räte.

Hier präsentiert sich Mariann Hegglin den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Mariann Hegglin stellt sich in eigenen Wort vor)

Die Förderung der Berufsbildung ist heute in aller Munde. Dies ist auch eines meiner Anliegen. Als Berufsbildnerin setze ich mich ein für die Förderung von Berufslehren. In fast keinem anderen Land hat die Berufsbildung einen so hohen Stellenwert wie in der Schweiz. Wer eine Lehre absolviert, ist danach bestens für das Berufsleben vorbereitet. Trotzdem steigt der Trend bei der gymnasialen Bildung seit Jahren stetig. Heute absolvieren 26 Prozent der Schweizer Schüler und Schülerinnen eine Matura. Das System der Berufsbildung bietet den Jugendlichen eine Ausbildung auf hohem Niveau und anschliessend einen direkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Das ist ein Erfolgsfaktor der Schweizer Wirtschaft und garantiert eine sehr niedrige Jugendarbeitslosigkeit.

