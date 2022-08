Zuger Wahlen 2022 Marius Thürlemann im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für zwei Räte.

(chm)

Hier präsentiert sich Marius Thürlemann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Marius Thürlemann stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich möchte mich für mehr bezahlbaren Wohnraum, eine intakte Umwelt und eine lebendige, vielseitige Kultur einsetzen.

Mit Unterägeri und seinen Menschen fühle ich mich verbunden. Deshalb will ich nun politisch Verantwortung übernehmen. Dabei steht für mich das Wohl der Menschen im Zentrum. Darauf soll auch die Raumplanung ausgerichtet sein. Sie muss ausgewogen sein und die nötigen Rahmenbedingungen bieten, damit alle Menschen – auch die «Normalverdienenden» - in allen Lebensphasen in Unterägeri ein gutes Leben führen können. Einsetzen will ich mich zudem für ein Kulturleben, das allen zugänglich ist und auch den jungen Menschen etwas bietet.

___

Mehr zu den Zuger Wahlen

Alle Berichte zu den Zuger Wahlen finden Sie in unserem Wahldossier.

In unserem Wahlen-ABC haben wir Wissenswertes rund um die Wahlen zusammengestellt.

Für jede Zuger Gemeinde können Sie in einem eigenen Dossier mehr zur Ausgangslage erfahren und die Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen: Baar | Cham | Hünenberg | Menzingen | Neuheim | Oberägeri | Risch | Steinhausen | Unterägeri | Walchwil | Zug