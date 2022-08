Zuger Wahlen 2022 Markus Scheidegger im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Lukas Schnurrenberger

Avp Media-

(chm)

Hier präsentiert sich Markus Scheidegger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Markus Scheidegger stellt sich in eigenen Wort vor)

Ein fairer Dialog zwischen Unternehmen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liegt mir am Herzen. Nur so können wir uns unseren Wohlstand leisten und auch Unternehmen können nur so weiterhin in der Hochpreisinsel Schweiz existieren. Alles ist immer ein Geben und Nehmen und solange dieses Gleichgewicht stimmt, werden wir wirtschaftlich spitze bleiben. KMU leben dieses Prinzip exemplarisch.

___

Mehr zu den Zuger Wahlen

Alle Berichte zu den Zuger Wahlen finden Sie in unserem Wahldossier.

In unserem Wahlen-ABC haben wir Wissenswertes rund um die Wahlen zusammengestellt.

Für jede Zuger Gemeinde können Sie in einem eigenen Dossier mehr zur Ausgangslage erfahren und die Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen: Baar | Cham | Hünenberg | Menzingen | Neuheim | Oberägeri | Risch | Steinhausen | Unterägeri | Walchwil | Zug