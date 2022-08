Zuger Wahlen 2022 Mathias Bürki im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für zwei Räte.

(chm)

Hier präsentiert sich Mathias Bürki den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Mathias Bürki stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich setze mich für mehr Raum für Familien, einen unverändert guten Zugang für alle Menschen zu einer ausgezeichneten medizinischen Grundversorgung und einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt ein. Ich möchte auch sozial Benachteiligten, Kranken und Menschen mit einem Handicap eine Stimme geben. Denn die Stärke eines Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. Zudem braucht es in Zeiten der zunehmenden politischen Polarisierung dringend mehr Menschen in der Politik, die Brücken bauen und Kompromisse schmieden können. In meinem Engagement will ich mich von christlichen Grundwerten wie Nächstenliebe, Verantwortung und Ehrlichkeit leiten lassen.

___

Mehr zu den Zuger Wahlen

Alle Berichte zu den Zuger Wahlen finden Sie in unserem Wahldossier.

In unserem Wahlen-ABC haben wir Wissenswertes rund um die Wahlen zusammengestellt.

Für jede Zuger Gemeinde können Sie in einem eigenen Dossier mehr zur Ausgangslage erfahren und die Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen: Baar | Cham | Hünenberg | Menzingen | Neuheim | Oberägeri | Risch | Steinhausen | Unterägeri | Walchwil | Zug