Klub der jungen Geschichten Mein absolut verrücktes Leben Linette Abry und Lara Röllin, Beckenried, 5. Primar

(chm)

Mein absolut verrücktes Leben

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich ihn öffnete war das Licht so hell das ich ihn sofort wieder zumachte, davonrannte und «Mami» schrie.

5 Jahre später…

Es war Nacht. Ich wachte auf. Ich wusste nicht was mich geweckt hatte. Bis ich ein geheimnisvolles rumpeln hörte. Es kam aus unserem düsteren Keller. Ich erinnerte mich an den Schrank den ich vor 5 Jahren geöffnet hatte und davonrannte. Ich bekam Angst. Ein kalter Schauer lief über meinen Rücken. Und doch packte mich die Neugier. Ich stieg die dunkle Treppe hinunter, die in den düsteren Keller führte. Es war dunkel. Nur das schwache Mondlicht schien durch das kleine Fensterchen. Da bemerkte ich das man das rumpeln nicht mehr hörte. Als ich es gerade dachte, ging mit einem Ruck der gruselige Schrank auf. Ich bin erschrocken. Ich bemerkte das der Schrank genau gleich war wie vor 5 Jahren. Das Licht war so grell das mir die Augen weh taten. Da entdeckte ich einen Spalt im Schrank. Ich stieg hinein und kam nach ein paar Minuten in einer anderen Galaxie oder so wieder heraus. Ich dachte ich wäre auf dem berühmten Planeten Mars. Aber da entdeckte ich eine grosse Bodenmarkierung. Dort stand: «Schlabberhausen. » Ich war sehr enttäuscht das ich nicht auf dem Mars war. Doch warte mal… Wie komme ich zurück! Da knallte es! Das Schulhaus explodierte! Es fiel zu Boden. Warte mal… Das gehört gar nicht in diese Geschichte. Also… Überall krochen Schneckenartige Wesen die eine Schleimspur hinter sich herzogen. Ich kniff mich in den Arm in der Hoffnung, dass das alles nur ein Traum war. Ich schrie auf vor Schmerz. Es stellte sich heraus das es kein Traum war. Den alle schneckenartigen Wesen starrten mich entsetzt an. Ich starrte noch entsetzter zurück. Eindeutig! Es waren Aliens! Da kam einer der Aliens auf mich zu. «Hallo, ich bin Ali Alien. » sagte der Alien in einer roboterartigen stimme. Ohne dass ich etwas sagen konnte, sagte Ali:« Ich würde dir gerne unseren Planeten zeigen. » Bevor ich etwas erwidern konnte zog mich Ali mit und zeigte mir ganz Schlabberhausen. Ich hörte interessiert zu. Da standen wir vor einem riesigen Gebäude. Ali ging mit mir hinein. Dort erwartete uns ein riesiges Raumschiff. Da erklärte mir Ali das es kein normales Raumschiff war, denn es hatte den Namen Schlabber 3.0. Dann fragte ich: «Wieso 3.0? » «Weil die bisherigen Schlaber alle Verbrannt, explodiert oder in das Schwarze Loch gefallen sind. Und jetzt testen wir mit dir ob der Schlaber 3.0 gut genug gebaut ist. », sagte sie frech. Noch bevor ich etwas dagegen machen konnte schupfte mich Ali in das Raumschiff und schloss die Tür ab! Ich schrie mit Leibeskräften HILFE!!! Doch sie konnte mich schon nicht mehr hören. Ich stieg in Panik. 10… 9… 8… Ich konnte den Countdown schon hören! Es war ein schreckliches Gefühl zu wissen das es nicht sicher war ob das Raumschiff es schaffte! Es stieg in die Luft. Ich hatte noch nie solche Angst! Eine Weile ging alles gut und der Schlabber 3.0 flog friedlich vor sich hin. Doch dann war plötzlich alles rot! Der Alarm ging los! Ich stieg in Panik. Dann wurde es auf einen Schlag still. Ich schloss die Augen und hatte Angst um mein Leben. Als ich sie wieder öffnete fiel ich durch das All! Ich prallte auf etwas Weichem auf. Ich war sehr verwirrt. Dann bemerkte ich, dass ich in meinem Bett war. Ich war richtig erleichtert, dass ich noch am Leben bin, dass ich es wieder nach Hause geschafft habe und dass ich wieder in meinem Bett bin. Ich dachte ich muss schon verrückt sein das ich das gemacht habe. Also ich wollte es ja gar nicht! Aber ich bin ja selbst in de Spalt rein gestiegen. Egal… Jedenfalls es war sehr verrückt. Dann schlief ich friedlich weiter als ob nichts gewesen wäre. Übrigens… Ich heisse Jora.

ENDE