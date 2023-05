Klub der jungen Geschichten Mein erster Flug Martina Cristofaro, Zug, 1. Kanti (7. Schuljahr)

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Meine Eltern und ich wollten schon seit längerem nach Afrika reisen und endlich war es so weit. In einer halben Stunde würden wir gemeinsam nach Kenia fliegen. Ich war noch nie zuvor geflogen, aber alle meine Freunde redeten mir ein, dass es gar nicht so schlimm sei und dass ich mir absolut keine Sorgen machen müsste. Am Anfang war ich recht entspannt, aber im Verlaufe der Zeit, wurde ich immer nervöser. «Dün, dün, dün, alle Passagiere, die nach Kenia fliegen, können in zehn Minuten an Gate 37 boarden», hörte man über die grossen Lautsprecher sagen. Ich schaute meine Eltern panisch an, aber sie hatten nicht gemerkt wie viel Angst ich hatte, denn sie nahmen entspannt das Gepäck und signalisierten mir, dass ich ihnen folgen solle.

Mit zitternden Beinen ging ich zur langen Schlange, die sich vor dem Gate 37 gebildet hatte, wir mussten ungefähr fünf Minuten warten, bis wir an der Reihe waren. «Tickets und Pässe!» sagte der alte Mann am Boarding-Gate. Wir legten die Papiere vor und er winkte uns ins Flugzeug. Die Piloten sassen schon im Cockpit und waren bereit für den Flug. Wir hatten die Sitze zwanzig A, B und C, welche im hinteren Teil des Flugzeuges waren. Also mussten wir uns an den Leuten vorbei drängen, um an unsere Sitze zu kommen. Bis alle Platz genommen hatten, dauerte es noch einige Zeit. Die Flugbegleiterinnen kamen in die Gänge und erklärten uns, mithilfe eines Videos was man bei einem Absturz zu tun habe. Ich wurde bleich und erst jetzt bemerkten meine Eltern wie angespannt ich war. «Mach dir keine Sorgen», sagte meine Mutter, «Die Flugbegleiterinnen haben die Pflicht eine Instruktion zu Notfallszenarien zu geben. Wir sind nicht in Hollywood, wo die Flugzeuge nur so vom Himmel fallen.» Lachend merkten wir, wie das Flugzeug langsam zu rollen begann. Ich war aufgeregt und gleichzeitig voller Angst. Plötzlich fühlte ich wie das Flugzeug abhob und…, es war ja überhaupt nicht schlimm! In diesem Moment realisierte ich, dass Fliegen harmlos war und nahm mir vor, diesen Flug zu geniessen. Langsam wurde es spät und ich schlief entspannt ein. «Ahh!», Ein festes Rütteln hatte mich aus dem Schlaf geweckt, «Mama, was passiert hier denn?», «Ach nichts mein Schatz, das ist ganz normal! Das sind Turbulenzen, weisst du?» Natürlich wusste ich, was das war, aber bisher kannte ich das nur aus Filmen und in Filmen bedeutete das nie etwas Gutes! Als dann eine Viertelstunde später eine Flugbegleiterin kam, die uns die Anweisung gab, die Schwimmwesten anzuziehen und die Gürtel, anzuschnallen, hatte nicht nur ich, sondern alle in diesem Flugzeug Angst. Eine alte Dame schrie dramatisch durch das Flugzeug; «EIN TRIEBWERK BRENNT!» Mein Vater, der am Fenster sass, schaute nach draussen und tatsächlich sah er das brennende Triebwerk! Jetzt sah man die panische Angst auch in den Gesichtern meiner Eltern. Die Flugbegleiterinnen versuchten alle im Flugzeug zu beruhigen und plötzlich…kippte das Flugzeug. Nicht mehr lange und das Flugzeug wäre ins Meer gefallen. Ich sah mein Leben vor meinen Augen vorbeiziehen und…

«Beep. Beep. Beep…» Das monotone Piepsen weckte mich. War ich in einem Spital? Vorsichtig öffnete ich meine Augen. Da sassen meine Eltern, beide voller Wunden. Als meine Mutter bemerkte, dass ich nicht mehr schlief kam sie angerannt und umarmte mich mit Tränen in den Augen. Nach dem mir die Ärztin erklärt hatte was geschehen war, wurde mir klar, dass ich den Rest meiner Ferien im Spital verbringen würde. «Können wir die nächsten Ferien zu Hause verbringen?», fragte ich verzweifelt und alle stimmten mir zu.