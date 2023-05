Klub der jungen Geschichten Mein grösstes Erlebnis Flavia Elvedi, Emmenbrücke, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich habe die Schranktür geöffnet und wurde plötzlich von dem Licht in den Schrank gezogen. Dann drehte sich alles. Um mich herum wirbelten Zahlen und Buchstaben. Da! Es hatte aufgehört. Wo war ich? War ich in einem Brunnen? «Hallo.» Wer war das? «Äh…hallo.» «Komm erst einmal aus meinem Portalkessel. Willkommen in Nigari» sprach das mysteriöse Mädchen «Also bin ich in Nigari.!? Wo ist das?» «Ja, du bist in Nigari, aber das ist jetzt nicht wichtig.» Okay…hi…ich bin…Inga. Inga Klovasks. Ich bin neun Jahre alt und bin durch einen Schrank hierhergekommen.» «Ich weiss.» Dieses Gespräch war vor genau drei Tagen. Damit ihr das versteht, muss ich die Geschichte von vorne erzählen. Als ich durch das Portal nach Nigari gekommen bin, landete ich direkt in Amelilias Portalkessel. Amelilia ist ein nettes Mädchen, ist nur zwei Jahre älter als ich und will das sie Lili genannt wird. Lili bekam einen Preis, weil sie es geschafft hatte, mich nach Nigari zu holen. Man hat das schon seit Monaten versucht. Es hat sich herausgestellt, dass sie mich brauchten, um den grossen Kabumm aufzuhalten. Die Nigarier nennen den Vulkan Nigari Kabumm. Morgen geht es los, ich soll ihn stoppen. «Radio Nigari! Heute Morgen geht es los. Inga Klovasks wird den Kabumm stoppen.» Das war mein Wecker! Ich musste los. Schnell packte ich meine Sachen und machte mich auf den Weg. Puh, das war gar nicht so einfach, wie ich gedacht hatte. Gleich war ich oben. Den riesigen Felsbrocken, den ich hier auf den Vulkan geschleppt hatte, passte genau oben auf den ungefähr zwei Meter breiten Krater drauf. Die Nigarier brauchten mich, weil ich übermenschliche Kräfte besitze. Ich kann sehr schwere Dinge heben, Wolken wegblasen und Wasser bändigen. Plötzlich schwappte das Wasser des Flusses über das Flussbett hinaus und überschwemmte ganz Nigari. Ich war sofort am Ort des Geschehens. Ich streckte meine Hände aus und das Wasser schoss sofort zurück ins Flussbett. Ein anders mal kam ein riesiger Tornado, den ich ganz einfach wegblasen konnte. Das nigarische Volk berichtete mir, dass der verstorbene König genau diese Kräfte besass. Er starb zum gleichen Zeitpunkt wie mein Vater und sah genauso aus. Ich liess einen DNA-Test machen. Das Ergebnis zeigte, dass ich die lang gesuchte Prinzessin war. Das ganze Land feierte meine Rückkehr. Denn es stellte sich heraus, dass meine Eltern von hier geflüchtet waren, weil es auf der Erde sicherer für mich war, weil Nigari in einem anderen Universum ist. Das heisst, dass ich jetzt Königin von einem ganzen Universum bin! Ich kann also nie wieder auf die Erde zurückkehren. Ich baute ein Portal in Lilis Portalkessel, um meine Mutter zu holen. Doch sie war nicht zuhause. Ich suchte im Laden, im Park, in der Schule, bei den Nachbarn und im Hallenbad. Doch sie war nirgends zu sehen. Als ich traurig nach Nigari zurückkam, sass sie auf dem Thron und so lebten wir glücklich und zufrieden bis an unser Lebensende.

Flavia Elvedi, Klasse 6a

Schulhaus Sprengi

Erlenstrasse 1

6020 Emmenbrücke