Klub der jungen Geschichten Mein kleines Geheimnis Joelle Benz, Hünenberg See, 1. Kanti (7. Schuljahr)

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Das Licht hatte etwas Anziehendes, was mich mit dem Gedanken fesselte, die Tür zu öffnen und nachzuschauen, was sich dahinter verbarg. Ich näherte mich der Schranktür und streckte meine Hand in die Richtung des Türknaufs. Als ich den diesen berührte, spürte ich ein seltsames Kribbeln in meinen Fingerspitzen. Ich drehte vorsichtig an dem Türknauf und öffnete langsam die Tür.

Grelles Licht strahlte mir entgegen und ich musste meine Augen zukneifen, um nicht von dem Lichtstrahl geblendet zu werden. Ich setzte meine Füsse in Bewegung und schritt auf die Lichtwand zu, was meine Neugier steigerte, da ich unbedingt wissen wollte, was sich hinter dieser magischen Wand verbarg. Ich war direkt vor der Lichtwand und überwand mich, durch sie zu schreiten. „Nur noch einen Schritt“, dachte ich und lehnte mich nach vorne, um die Wand zu durchbrechen.

Mein ganzer Körper kribbelte und es schien, als ob diese Wand unendlich weit ging. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam ich am Ende dieses Lichtganges an und öffnete meine Augen. Vor mir erstreckte sich ein riesiger Urwald. Ich befand mich auf einer Aussichtsplattform eines kleinen, mit Holz gebauten Baumhauses. Ich war sprachlos, da ich solche Zugänge zu anderen Welten nur aus abenteuerreichen Büchern und Filmen kannte. Allmählich konnte ich wieder klar denken und drehte mich einmal um die eigene Achse, um diese neue, fantasievolle Welt ganz in Betracht zu nehmen.

Das Baumhaus, in dem ich mich befand, war einfach gebaut und hatte nur die nötigste Ausstattung wie z.B. eine kleine Küche, ein Badezimmer und ein Schlafzimmer. Es gab sogar einen zweiten Stock, von dem aus man, mithilfe einer Strickleiter, zum Waldboden gelangen konnte. Ich kletterte die Leiter hinunter und stand kurze Zeit später auf dem feuchten Waldboden. „In welche Richtung soll ich denn als erstes laufen?“, fragte ich mich. „Ich kenne mich hier sowieso nicht aus also spielt die Richtung ja keine Rolle!“ Schlussendlich entschloss ich mich, wie bei Hensel und Gretel, eine Spur zu legen, damit ich wieder zum Baumhaus zurück gelangen konnte, falls ich mich verirrte. Ich sammelte kurzerhand ein paar Steine zusammen und machte mich auf den Weg. Nach ein paar Minuten fand ich mich vor einem grossen, glasklaren See wieder. Vorsichtig berührte ich das Wasser. Es war angenehm warm. Ich zog meine Schuhe aus und watete durch den Uferbereich des Sees. Es war wunderschön und einfach nur faszinierend. Ich versprach mir, dass ich ab jetzt jeden Tag diesen schönen Ort besuchen werde und diese, noch fremde, Gegend weiter erforschen werde.

Immer noch mit diesem seltsamen Kribbeln im Bauch machte ich mich auf den Weg zurück zum Baumhaus. Ich kletterte die Strickleiter hoch und befand mich wieder im Baumhaus. Durch die magische Tür schritt ich zurück in unseren dunklen Keller. Von oben hörte ich meine Mutter rufen: „Das Abendessen ist fertig!“ Ich machte mich auf den Weg nach oben. Beim Einschlafen schwor ich mir, dass ich dieses Geheimnis mit niemandem teilen werde.