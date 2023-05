Klub der jungen Geschichten Mein rätselhafter Geburtstag Maurice Wigger, Cham, 6. Primar

(chm)

„Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.“ Wenn ihr euch fragt, wieso ich im Keller bin, es ist mein 13. Geburtstag und ich kann meine Mutter sowie Bruder nirgendwo finden und mein Vater Jairzinho ist momentan im Auftrag des Militärs. Ich habe schon überall nachgesehen ausser im Keller. Nun nahm ich mit etwas grosser Angst meine ganze Mut zusammen und lief mit geschlossenen Fäusten auf den Schrank zu und öffnete diesen ganz sanft. Doch in dem Schrank war nur eine Lampe, die auf ein Blatt Papier schien, doch das Problem war, das auf dem Papier nichts zu sehen war. Ich hatte eine Idee. In Action Filmen habe ich gesehen das sie ein sogenanntes Neonlicht über das Papier hielten umso geheime Botschaften zu erkennen. Was das Beste an der ganzen Sache ist das ich dieses eine Neonlicht bei mir im Zimmer hatte. Also rannte ich hoch auf mein Zimmer durchwühlte meinen Spielschrank und fand schlussendlich das kleine Neonlicht. Ohne zu zögern, hielt ich das Neonlicht über das Blatt und tatsächlich erschien etwas schwer lesbares. Doch für mich war das kein Problem, schliesslich stand auf dem Blatt „Gehe zu dem Ort, an dem du und dein Bruder eure Kindheit am liebsten verbracht habt!“ Naja ob sich das loht. Ich könnte auch einfach Videospiele spielen. Doch ich wurde, wie fast jedes Mal, von meiner Neugier überzeugt. Also holte ich mein Fahrrad aus de Garage und fing an zu trampeln. Nach etwa 20 Minuten war ich nun endlich in der genauen Mitte des finsteren Waldes angekommen. Abe hier musste ich nur noch zwei Schritte nach rechts und nach vorne machen und schon konnte ich die Luke des geheimen Bunkers öffnen. Doch in dem selben Augenblick öffnete sich die Luke von unten und meine Mutter, sowie mein Bruder sprangen heraus und riefen laut:“ Happy Birthday!“ Ich erstarrte. Doch was mich noch viel mehr erschreckte war, dass mich gerade jemand an meinem Rücken angetippt hatte. Ich drehte mich um und da stand er der mächtige und prächtige Jairzinho. Er nahm mich in den Arm und sagte: „Happy Birthday!“ Ich war wie ein Stein im Boden eingemeisselt und ich kann auch sagen ich hatte mich noch nie so gefreut, meinen Vater zu sehen wie in diesem Moment. Mit dieser schönen Dekoration und vielen Geschenken hatte ich meinen besten Geburtstag und einen schönen Abend. Doch wer weiss, vielleicht gibt es irgendwann noch einen besseren.