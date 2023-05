Klub der jungen Geschichten Mein verrücktes Austauschjahr Jil Ulrich, Inwil, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Meine Familie und ich besuchten schon vor drei Monaten meine zukünftige Gastfamilie, die O’Connors, in Cork, Irland. Ich freute mich sehr, nach Irland zu gehen. Heute war endlich mein Abreisetag und meine Familie verabschiedete mich am Flughafen Zürich. Ich ging mit einem lächelnden, aber auch mit einem weinenden Auge. Angekommen in Cork suchte ich in der Ankunftshalle die O’Connors, doch sie waren nirgends zu sehen. Schlussendlich setze ich mich in ein Taxi und fuhr zur angegebenen Strasse. Freudig klingelte ich an der Tür. Ich hörte Schritte, die Tür ging auf und ein älterer Herr blickte mich fragend an. Ich erstarrte vor Schreck und fragte stotternd auf Englisch wo die Familie O’Connor sei. Der Herr erklärte mir, dass die Familie O’Connor vor zwei Wochen nach Schottland gezogen ist. Wie um alles in der Welt konnte das sein? Der Mann übergab mir einen zerknitterten Zettel, auf dem «Rosy Murphy, Westburystreet 13» Stand. Zum Glück war das Taxi noch da und ich eilte verwirrt und hilflos dahin. Schon von weitem sah ich ein hübsches, rosa, von Efeu bewachsenes Haus mit grossem gepflegtem Garten. Ich klopfte an die Tür und sofort ertönte ein lautes Bellen. Rosy Murphy öffnete mir mit einem Lächeln die Tür. Plötzlich spürte ich etwas nasses, glitschiges an meiner Backe. Cliff, ein grosser Mischlingshund, begrüsste mich ganz stürmisch. Rosy schubste den Hund weg und schrie: «Geh weg du nerviger Köter!»

Ein paar Wochen vergingen und mir gefiel es hier gut, vorallem dass Cliff und ich beste Freunde waren, ja er schlief sogar auf meinem Bett. In meinem tiefsten Inneren kam mir Rosy aber ein bisschen komisch und unheimlich vor. Ständig kamen irgendwelche düsteren Personen zu ihr und bei ihren Telefonaten durfte ich nie mithören, zudem waren auch viele ihrer Schubladen und Schränke unzugänglich für mich und ihre Art und Weise war für mich ein Rätsel. Was hatte Rosy wohl für ein Geheimnis? Eines Tages erwachte ich in der Nacht wegen quitschenden Reifen, lauten Sirenen und grellem Blaulicht. Ich stürmte in die Küche, doch bevor ich irgendwas tun konnte, drückte mich jemand zu Boden.

Ich hörte die Handschellen klicken und da wurde mir bewusst, dass ich gerade verhaftet wurde. Ich sah auf und erblicke Rosy die auch Handschellen trug. «Rosy, was ist hier los?», fragte ich mit zittriger Stimme. «Nichts mein Liebes», antwortete Rosy gelassen. Ich hatte immer mehr Fragezeichen im Kopf. Auf der Polizeistation konnte ich beweisen, dass ich unschuldig war und hier nur ein Austauschjahr mache. Ich blickte mich um und sah, dass auf einem kleinen Monitor die BBC News liefen, und dann wurde mir alles klar. Sie zeigten Rosy’s Gesicht mit dem Untertitel. «Meistgesuchte Bankräuberin Irlands endlich gefasst.» In mir stieg Panik auf. Wie konnte ich nur so blauäugig und dumm gewesen sein. Dann, wie aus dem Nichts, bemerkte ich wieder etwas nasses und glitschiges auf meiner Backe. Ich öffnete meine Augen und realisierte, dass ich wohl vor dem Fernseher eingeschlafen war und alles nur geträumt hatte. Mein Hund James hatte zum Glück gespürt, was für einen abenteuerlichen Traum ich hatte. Wer braucht da noch einen Fernseher?