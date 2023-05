Klub der jungen Geschichten Mein zweites Ich Seraina Graf, Nebikon, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlose zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Aber fangen wir mal von vorne an... Hallo! Wir sind Malina und Lea. Wir sind Zwillinge aber sehen nicht ganz gleich aus, ich bin ein wenig grösser, dafür hat Malina ein bisschen den grösseren Kopf. Es war wieder einmal ein ganz normaler Tag. Ich und Malina kamen von der Schule, Mama war am Kochen und unser Papa und unser Bruder waren am Arbeiten. Als wir fertig mit essen waren gingen wir wieder in die Schule. Am Abend nach der Schule kamen Tim und unser Papa von der Arbeit nachhause und ich musste ins Hip-Hop. Als ich nach Hause kam, erzählte Malina mir, dass Mama und Papa sich wieder einmal gestritten hatten. Das machten sie in letzter Zeit immer. Und so ging es in den nächsten paar Wochen weiter. Meistens stritten sie sich. Doch eines Tages sagte Malina: „Wenn das so weiter geht mit dem Streiten, dann gehe ich bald von zu Hause weg.“ Dann war ich geschockt und antwortete: „Nein, sicher nicht, das wird schon besser.» Als Malina eines Abends mal bei ihren Kolleginnen Jael und Fiona schlief, sprach ich mit Tim, unserem Bruder, über den Streit unserer Eltern. Wir sprachen darüber, dass Mama und Papa sich immer streiten. Plötzlich kam mir in den Sinn, was Malina einmal sagte. Also erwähnte ich: „Malina hat einmal gesagt, sie will jetzt dann von zu Hause weglaufen, wenn Mama und Papa immer weiter streiten.“ Tim war sprachlos… Kurz darauf antwortete er: „Was, die spinnt doch. Sie kann doch nicht einfach von zu Hause weglaufen!“ Das fand ich auch. Aber wir beschlossen, es Mama und Papa nicht zu erzählen, weil sie sonst viel zu gestresst wären. Eines Morgens wachte ich auf und dachte, es wird ein ganz normaler Tag. War es auch, bis am Abend, als ich vom Hip-Hop kam: Malina war nicht mehr da! Ich dachte einen kurzen Moment, ich würde vor Schock in Ohnmacht fallen. Ich rannte zu Tim und kreischte: „Malina ist weg, sie ist nicht in ihrem Zimmer und auch sonst nirgends!“ Tim antwortete völlig geschockt: „Was! Wo könnte sie sein?“ Wir riefen überall an wo wir das Gefühl hatten, dass sie sein könnte, doch sie war nirgends. Bei Jael und Fiona, bei Nachbarn, bei Oma und Opa, nirgends war sie. Der Fall war klar: Malina war weggelaufen. „Ou nein!“, murmelte ich traurig. Ohne Malina verging die Zeit so langsam und ich wusste nie was machen. Von Tag zu Tag wurde ich trauriger. Eines Tages entschieden ich und Tim uns in die Stadt zu gehen, dort gingen wir shoppen. Bei uns in der Stadt gibt es ein paar Obdachlose. Eine der Obdachlosen war etwa im gleichen Alter wie ich. Wir gingen etwas näher heran und plötzlich schrie Tim: „Das ist doch Malina!“ Ich kreischte: „Ja, die sieht ja fast gleich aus wie ich!“ Ich rannte auf Malina zu und umarmte sie. Malina schrie: „Lea! Tim! Wie schön, euch wieder euch wieder zu sehen!“ Wir fragten sie: „Wieso bist du einfach weggelaufen, Mama und Papa streiten gar nicht mehr.“ Malina fragte: „Echt? Ja dann komme ich schon wieder zurück.“ „Ja, komm wieder zurück, Mama und Papa sterben fast vor Angst!“, sagte ich. Also gingen wir mit unseren Einkäufen und Malina nach Hause. Zu Hause stürmte Malina auf Mama und Papa zu, sie umarmten sie und waren so glücklich. Malina erzählte ihnen alles. Die Obdachlose vom Anfang war Malina, meine Schwester.