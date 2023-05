Klub der jungen Geschichten Meine geliebte Tochter Lilian Pazur, Schindellegi, 2. Langzeitgymnasium (d.h. 8. Klasse)

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Es waren die alten Leucht-Skechers von Bianca. Es war ein Wunder, dass die Schuhe noch leuchteten. Bestimmt zwei Jahre war ich nicht mehr hier. Wie wenn es gestern gewesen wär, konnte ich mich noch an den Abend vor dem Tag erinnern, an dem Silvia und ich ihre alten Kleider und Spielsachen in diesem Schrank versorgten.

Ich putzte gerade meine Zähne, als jemand mich anstupste. Es war Bianca. Verwundert schaute ich sie an. Sie sollte längst schlafen. Sie sagte: «Papa, ich glaube, ein Monster ist unter meinem Bett. Ich höre so komische Geräusche.» Meine Zahnbürste legte ich zur Seite und antwortete: «Ach Bianca, ich bin mir sicher, dass sich kein Monster unter deinem Bett versteckt.» Sie nickte und tappelte zurück in ihr Zimmer. Wenige Minuten später kam sie zurück. Diesmal sagte sie jedoch nichts. Sie nahm nur meine Hand und signalisierte, dass ich mitkommen soll. Bianca führte mich zu ihrem Zimmer. Sie hüpfte auf ihr pinkfarbiges Bett und sagte: «Kannst du bitte unter mein Bett schauen? Ich habe Angst.“ Ich bückte mich und guckte unter ihr Bett. Nichts. Ich versicherte ihr, dass kein Monster unter ihrem Bett war. Mit ihren glasklaren blauen Augen blickte sie mich an und ich konnte einfach nicht Nein sagen, als sie mich fragte: «Kannst du bitte noch ein bisschen bei mir bleiben?» Ich lächelte sanft und kuschelte mich an sie. Ich schaute an die Decke und konnte nur daran denken, was ich für ein Glück hatte, eine Tochter wie sie zu haben. Ich liebte sie so sehr.

Am nächsten Morgen weckte mich Silvia mit einem weichen Streicheln auf. Eine Träne floss über ihre Wange. Sie seufzte: «Ach Martin, du kannst nicht immer im Zimmer unserer Tochter einschlafen. Sie ist vor zwei Monaten gestorben. Du musst sie langsam gehen lassen. Es ist schwer, weil alle ihre Sachen uns an sie erinnern. Ich weiss, wie fest du sie vermisst.» An diesem Tag trafen wir die Entscheidung, all ihre Kleider und Spielzeuge in diesem Schrank zu versorgen. Es war das Beste für uns beide.

Dieser Gedanke liess mich nach Langem wieder in Tränen ausbrechen. Es heisst ja, die Zeit heilt Wunden. Aber das ist nicht bei jedem so.