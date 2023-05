Klub der jungen Geschichten Meine heissen Tränen Eleni Janett, Altdorf UR, 1. Kanti

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

«Alice, lauf!» Jakes Worte hallten in meinem Kopf wider. Ich rappelte mich auf und rannte um mein Leben. Der dunkle Wald verschluckte mich, als ich Jake hinter mir liess. Meine Füsse flogen buchstäblich über den Waldboden. Ich bemerkte, wie mir jemand auf dichtem Fusse folgte. Ich spürte ein schmerzhaftes Stechen an meiner linken Schläfe. Das warme Blut rann mir das Gesicht runter und drohte auf dem Boden aufzukommen, wodurch ich deutliche Spuren hinterlassen hätte. Was ein gut belaufbarer Waldweg war, kam mir fast wie undurchdringliches Dickicht vor. Es wurde bald unmöglich, weiterhin in diesem Tempo zu rennen. Als ich langsamer wurde, nahm ich aus meinem Augenwinkel wahr, wie sich die Äste der Bäume über mir anfingen zu bewegen. Eine Gestalt kam zum Vorschein und der Gedanke von Verlorenheit machte sich in mir breit. Ich reduzierte mein Tempo, bis ich stehen blieb, dann erhob ich meine Arme. «Bitte… Ich bin’s, Alice. Ich möchte dir nicht wehtun, Nicole. Wir wollten dich holen!», sagte ich mit zitternder Stimme. «DU! Ich hasse dich. Du hast mein Leben zerstört und mich einfach liegengelassen. Ich habe meine Familie gefunden, versuch nicht nochmal, mir alles wegzunehmen!», schrie sie zu mir runter.

Nicoles Augen blitzten auf. Ich bemerkte, dass in ihrem Nacken ein Fläschchen eingelassen war, dessen Inhalt violett glänzte. Nun wusste ich, was zu tun war. «Ich werde alle töten und dich in unser Labor mitnehmen. Ich werde dein Leben zur Hölle machen. Komm zu mir, du hast keine Chance!» Mit diesen Worten startete ich einen Versuch, sie zu ermutigen, auf mich loszugehen. Wie erwartet, sprang sie auf mich und riss mich mit voller Wucht zu Boden. Ihre Faust schlug so hart auf mein Gesicht ein, dass ich glaubte, in der Erde eine kleine Grube zu hinterlassen. Meine Hände schnellten zu ihrem Nacken, dort, wo ich das Fläschchen entdeckt hatte. Ich zog es mit ganzer Kraft von ihrem Hals und warf es neben mir zu Boden. Die Flüssigkeit lief aus und verweste alles noch Lebende um sich herum. Mein Schock spiegelte sich in Nicoles Augen und umgekehrt. So starrten wir uns ein paar Momente an. Dann wurden ihre Augen, die vorher Schlitze waren, allmählich wieder rund. Mir wurde schwarz vor Augen und bevor ich bewusstlos wurde, hörte ich jemanden meinen Namen rufen und spürte, wie das Gewicht von Nicole nachliess.

Ich öffnete vorsichtig meine Augen, auf denen Bleiklötze zu liegen schienen. Als das weisse, grelle Licht zu einem erkennbaren Raum wurde, drehte ich meinen Kopf auf die rechte Seite. Ein unfassbarer Schmerz riss meinen Oberkörper in die Höhe. Ich liess einen Schrei von mir, währenddessen die Zimmertür auch schon aufgerissen wurde und vier Gestalten, die alle weissen Kittel trugen, auf mich zu rannten. Eine spitze Nadel wurde mir in den Arm gerammt und mein Körper wurde von diesem dunklen, dumpfen Gefühl umhüllt.

Mit einem spitzen Schrei wachte ich erneut auf. Meine Beine fühlten sich an, als ob sie gleich abfallen würden. Der Kopf schmerzte und ich nahm jedes einzelne Geräusch doppelt so laut wahr. Als sich meine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, merkte ich, dass ich mich in einem Krankenzimmer befand. Auf dem Stuhl neben meinem Bett nahm ich eine grosse Gestalt wahr. «Ellie ist wach!», dröhnte eine Stimme in meinem Kopf. Jake war mein erster Gedanke, doch nicht er, sondern Nicole stand eben dem Bett. Sie starrte in meine Augen. «Wie fühlst du dich?», flüsterte sie verunsichert. Sie sah mich mit grossen Augen an und schien so, als ob sie sich nichts zu sagen traute. Ich wollte mit meiner besten Freundin reden, ich wollte mit ihr kommunizieren, doch ich konnte nicht. Die lang ersehnten Worte kamen nicht über meine Lippen. «Alice, kannst du dich dann nicht mehr erinnern?» sagte sie mit bedrückter Stimme. Ich wusste nicht, was sie zu sagen versuchte. Genau das erkannte sie in meinem fragenden Blick. So fing sie an, alles zu erklären. Nach kurzer Zeit stand auch Jake, der von meinem Erwachen anscheinend mitbekommen hatte, in meinem Zimmer. Mit offenen Augen lauschte ich der Geschichte meiner besten Freundin, die mich dem Anschein nach gehasst hatte. Ich hatte mein Kurzzeitgedächtnis verloren und konnte ihr somit fast nicht folgen. Doch auch wenn sie mich gehasst hatte, ist es nicht in meinem Sinne, dies weiterzuführen.

Nach drei Wochen Langeweile konnte ich endlich aus dem Krankenhaus entlassen werden. Trotzdem schmerzten meine Gliedmassen bei jedem Schritt, den ich tat.