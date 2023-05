Klub der jungen Geschichten Meine Reise ins Zauberland und zurück Olli Elonen, Zug, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich lief zum Schrank und hab ihn schon fast geöffnet, doch zog meine Hand im letzten Moment weg, weil ich mir nicht sicher war. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch ziemlich Angst. Ich entschied mich, die Türe doch aus irgendeinem Grund aufzumachen. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich enttäuscht war, dass da nichts drin war. Das Licht kam von der Reflektion des Spiegels, der hinter mir stand. Ich hielt mich für dumm, weil ich an solche Sachen wie Zauberei geglaubt hatte. Ich hatte schon ein paar Schritte gemacht. Doch dann geschah es. Ich konnte nicht verstehen, was passierte, es war so schnell. Der Schrank hat mich irgendwie reingezogen. Als erstes sah ich nichts ausser Schwarz, dann öffnete ich die Augen und sah vor mir eine ganz andere Welt, als die, wo ich gerade eben gestanden bin. Diese Welt war viel farbiger und irgendwie viel wilder. Ich musste natürlich so dumm neugierig sein, dass ich noch tiefer in die Welt hineinging. Nach einer Weile laufen stand ich vor etwas Komischem, da war eine blaue Savanne. Ich machte einen unsicheren Schritt. Keine Ahnung, was ich mir gedacht hatte, vielleicht, dass das Gras mich auch reinzieht. Als ich sicher war, dass so etwas nicht passieren würde, lief ich einfach weiter. Bis ich etwas Erstaunliches sah. Vor mir waren so komische Tiere wie ein Elefant mit kleinen Ohren, ein Zebra mit Punkten und eine Giraffe mit einem kurzen Hals. Ausserdem flogen über mir Vögel mit Drachenflügel. Kurz darauf kam mir ein grosser Baum entgegen, der neongrün war. Ich bemerkte zum Glück, dass unter dem Baum ein grosser Löwe sass der anstatt der Mähne eine grosse Blumen rund um dem Kopf hatte. Nach einer Weile war die Savanne fertig, doch ich lief weiter. Später kam mir ein Haus entgegen, das eigentlich ganz normal war, ausser dass es umgekehrt stand. Im Haus drinnen brennte Licht, doch ich getraute mich nicht reinzugehen. Kurze Zeit später kam ich zu einem grossen Wald. Ich lief in den Wald. Auf einmal bemerkte ich, dass ich nicht mal wusste, wo ich war. Ich bekam Panik! Ich fing an, in irgendeine Richtung zu rennen und kam bald zu einen grossen Berg. Ich entschied mich hochzuklettern, weil ich von oben sehen konnte, von wo ich gekommen war. Auf dem Weg nach oben sah ich einen sehr breiten Baum. Am Baum gab es eine Türe. Ich öffnete die Türe und drinnen war ein Lift. Ich drückte den Knopf vom Lift und fuhr mit dem Lift nach oben. Oben bemerkte ich aber, dass ich eigentlich unten war. Der Lift hat mich also nach unten gebracht. Jetzt war ich irgendwo ganz anders, sehr wahrscheinlich auf der anderen Seite des Berges. Weit weg sah ich eine Form von einem Haus, das aber umgekehrt war. Ich bekam grosse Hoffnungen. Nicht umsonst, es war wirklich das Haus, das ich schon einmal gesehen hatte. Ich sah auch die blaue Savanne mit dem grossen Baum. Ich bekam wirklich ein mega erleichtertes Gefühl. Ich rannte durch die Savanne. Nach einem Augenblick sah ich wieder die komischen Tiere. In der Zeit ist ein Nashorn dazugekommen, das anstatt dem Horn ein Ringelschwänzchen hatte. Bald war ich schon beim Schrank, der die ganze Zeit auf mich gewartet hatte. Ich stieg rein und nach einer Sekunde war ich in meinen Keller.