Zuger Wahlen 2022 Meinrad Odermatt im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an.



Hier präsentiert sich Meinrad Odermatt den Wählerinnen und Wählern.







Ich vertrete vollumfänglich die bürgerlichen Werte der SVP. Es sind die Werte der freien Bürger in einem freien Staat. Die Bürger müssen der Gemeinschaft dienen. Das tut man zuerst einmal, indem man für sich selber sorgt und nicht dem MItbürger, das heisst dem Staat zur Last fällt. Jeder nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Das bringt Wohlstand für alle. Unser Staat soll auch keinem anderen Staat zur Last fallen, sondern unterhält für alle gewinnbringende Beziehungen. Finanzieller wie freundschaftlicher Art. Linken und globalistischen Bestrebungen, die den Nationalstaat als erfolgreiches Gesellschaftssystem in Frage stellen und damit den Wohlstand und die Lebensqualität untergraben, muss energisch entgegengetreten werden.



