Klub der jungen Geschichten Meister, der Meisterdiebe Elias, Kriens, 4. Primar

(chm)

Peter stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Peter öffnete den Schrank und dort war ein Skelett, aber zum Glück war es nur ein Modell. Seine Augen waren aus Diamanten. Peter dachte sich: «Soll ich die Diamanten nehmen? Es hätte niemand etwas dagegen.» Als Peter die Diamanten nahm, begann plötzlich die Decke zu reissen und kleine Steine fielen mir auf den Kopf. Ich rannte um mein Leben. Eine Sekunde später und es wäre das Ende meines Lebens. Peter rannte die Treppe hinauf und rief so schnell wie möglich die Feuerwehr an. Zwei Minuten später kam die Feuerwehr. Peter zeigte ihnen den Keller. Die Feuerwehr durchsuchte den Keller und sahen eine Zeitbombe. Danach rufen sie die Polizei an. als die Polizei kam. Wurde ich nervös ich sagte der Polizist ich gehe schnell nach oben ein bisschen Wasser trinken. Aber ich nahm nur ein Messer. Und ging die Treppe runter. Ich versteckte mein Messer hinter mich. Ich nahm denn Messer und stach es in sein Herz es floss viel Blut die Feuerwehr ruft Verstärkung. Und ich suchte die Flucht ich rannte in die Garage und schnappte mir mein Lamborghini. Und fuhr weg. Zu mein Freund. Der ebenfalls ein berüchtigter Dieb war namens Lionel. Ich erzählte ihm alles. Er wurde nervös. Ich sage ihm komm verschwinden wir womit fragte er. Ich antwortete. mit mein Lamborghini grossartig sagte er. ich gehen wir nach Paris fragte ich. Aber dort werden wir doch erkannt sagte er. Ok gehen wir nach Schweiz. Ok dort werden wir wenigstens nicht erkennt. 5 Stunden später. Waren wir in der die Schweiz. Wir gingen zum Abendessen in einem Restaurant. Und bestellten etwas zum Abendessen. Und gingen in ein Hotel. 12 Stunden später bin ich aufgewacht. Wir bezahlten das Hotel und fuhren weg. Wir wollten ein Raubzug planen, aber wir sahen das die Polizei hinter uns her war. Wir gingen herberge und warteten. bis die Polizei verschwand. Wir gingen raus und Fahrten weg. Doch plötzlich wollte Lionel das ich die Augen schliesse und die Hände streckte. Ich machte es und dann geschah mein Albtraum. ich war in Ketten gelegt. Ich wurde von meinem Freund verhaftet. Der eigentlich ein Polizist ist. Er brachte mich in ein Gefängnis.