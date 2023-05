Klub der jungen Geschichten Mia und Lena allein in New York Alina Hübscher, Hochdorf, 1. Sek

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Meine Freundin Mia und ich sassen beide auf dem Bett und besprachen die aktuelle Lage. Wir hatten kein Geld und waren ganz allein in New York. Wie es dazu gekommen ist, erzähle ich euch jetzt.

Ich Lena und meine beste Freundin Mia waren Waisenkinder. Wir lebten seit unserem fünften Lebensjahr gemeinsam im Waisenheim Tannenwald. Ja, der Name sagt es schon, es war ein schreckliches Heim inmitten eines riesigen Tannenwaldes in Kanada. Wir waren beide sehr unglücklich im Heim, aber wenigstens hatten wir einander. Wir kamen nämlich am selben Tag dort an und seitdem waren wir unzertrennlich. Ausserdem singen wir beide sehr gerne und das verband uns noch mehr.

Es war an Mias 16. Geburtstag als wir anfingen, über unsere Zukunft zu träumen und gemeinsam einen genialen Plan ausheckten. Wir wollten von unserem Heim verschwinden und ein neues Leben in New York anfangen. Wir beschäftigten uns die nächsten Monate damit, alles Wichtige zu planen, um unserem Traum näher zu kommen. An einem prächtigen Sommertag früh morgens, packten wir unsere sieben Sachen zusammen und marschierten heimlich los. Wir liefen ungefähr eine Stunde, bis wir beim Bahnhof ankamen. Ab da ging unser Abenteuer los.

Wir mussten mehrmals umsteigen aber zum Glück war New York nicht allzu weit entfernt und wir kamen schon am nächsten Morgen dort an. Wir waren uns so sicher, dass unser Leben ab jetzt grossartig werden würde. Das änderte sich allerdings, als wir unser kleines Appartement betraten. Mia hatte im Vorhinein auf dem Handy eine kleine Wohnung angeschaut und sie gemietet. Man konnte auf jeden Fall erkennen, dass diese Wohnung nicht gerade teuer war. Ungefähr eine Woche haben wir unser freies Leben in New York genossen, bis wir gemerkt haben, dass wir dringend einen Job brauchen. Unsere Eltern hatten uns beiden etwas Geld hinterlassen, aber das reichte lange nicht aus für ein Leben in New York. Wir haben nach passenden Jobs gesucht. Das war aber nicht ganz einfach, da wir beide noch so jung waren. Nach langer Suche bekamen wir endlich einen Job in einer Eisdiele. Unser Einkommen war sehr klein und es ging nur bergab. Wir konnten unsere Miete kaum mehr bezahlen und waren sehr frustriert. Wir hatten uns Besseres in unserem Leben gewünscht. Nun waren wir noch nicht einmal zwei Monate in New York und lebten schon fast auf der Strasse!

Wir fingen an, nach dem Feierabend in belebten Strassen zu singen und hofften, so mehr Geld zu verdienen. Den Leuten gefiel unsere Musik und sie bezahlten uns nicht schlecht. Bald darauf wurde unser Talent entdeckt, wir wurden von der Strasse geholt und wir wurden schliesslich auch in Restaurants gebucht. Wir hatten ehrlich gesagt nie damit gerechnet und waren daher sehr überrascht, wie gut plötzlich alles lief. Wir haben uns sehr darüber gefreut, denn jetzt konnten wir wieder eine bessere Zukunft in uns sehen. Wir fingen schliesslich an, unsere Musik auf Social Media zu teilen und hatten bald viele Follower. Es war grossartig, unsere Tage auf der Bühne zu verbringen und so unser Geld zu verdienen. Doch eines Morgens wurden wir von einem riesigen Lärm aus dem Schlaf gerissen. Vor unserer Tür stand die Polizei mit der Leiterin des Waisenhauses. Sie haben uns gefunden und wollten uns zurück ins Heim bringen. Wir mussten sofort all unsere Sachen packen und wurden zurück nach Kanada geschickt. Das Schlimmste daran war, dass wir nichts dagegen tun konnten. Und so schnell wie unser Abenteuer begonnen hatte, war es auch schon wieder vorbei!