Zuger Wahlen 2022 Michèle Willimann im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für zwei Räte.

(chm)

Hier präsentiert sich Michèle Willimann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Michèle Willimann stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich setze mich für eine vorbildliche, grüne, solidarische und lebenswerte Stadt Zug ein. Das heisst unter anderem für sichere und attraktive Velo- und Fusswege, spannende und ökologisch wertvolle Freiräume, preisgünstigen Wohnraum oder für die Förderung erneuerbarer Energien. In der nächsten Legislatur steht die Ortsplanungsrevision an. Mit dieser werden die Weichen für die nächsten rund 15 Jahre entscheidend festgelegt. Dabei kann ich auf meine Erfahrungen als Raumplanerin zählen. Es ist sehr wichtig, dass in unserem stark bürgerlich geprägten Zug auch links-grüne Anliegen eingebracht werden. Wir haben in der Stadt Zug das Privileg, aber auch die Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen. Packen wir es an!

___

