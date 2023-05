Klub der jungen Geschichten Mignolia Mira Frei, Luzern, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller, dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. ,,Komisch“, flüsterte ich. Langsam näherte ich mich dem alten Holzschrank und linste durch das Schlüsselloch. Nur helles Licht drang hindurch, so dass ich nichts sehen konnte. Mein Herz klopfte bis zum Hals. Ich riss mich zusammen und öffnete den Schrank. Langsam erlosch das Licht und wich dichtem Rauch. Ich schreckte zurück, wollte sofort wegrennen, doch es gelang mir nicht. Der Schrank schien mich fast magisch anzuziehen, und ich konnte nichts dagegen tun. Ich wurde immer weiter hineingezogen. So weit, dass ich bald nur noch von Rauch umgeben war. Langsam verschlang Dunkelheit den dichten Rauch. Alles war nur noch schwarz. Plötzlich blickte mich ein gelbes Augenpaar aus dem Nichts an. Ich schrie und erschrak zugleich, weil mein Schrei augenblicklich von der Dunkelheit verschluckt wurde. Ich wollte vor den leuchtend gelben Augen wegrennen, doch dort wo ich war, wo auch immer ich war, schien es keinen Boden zu geben. Ich schaute in die bösen Augen und sie glotzten zurück. Nun sah ich unter dem Augenpaar kurz einen Mund auftauchen. Zu was auch immer diese Augen gehörten es war nichts Menschliches. Auch wenn es nur ein kurzer Moment war, sah ich darüber ein böses Grinsen huschen. Ich sah mich ängstlich um. Plötzlich blitzten weitere Augen auf, bis ich von hunderten dieser Wesen angeschaut wurde. Eine Weile verweilte ich, bis ich spürte, wie mir ein Sack über den Kopf gezogen wurde.

Als ich wieder etwas sehen konnte, fand ich mich in einem kleinen Raum wieder, der über und über mit Bücherregalen gefüllt war. Ich sass an einem Tisch auf einem Stuhl. Mir gegenüber sass ein blasser Junge der ungefähr in meinem Alter war. Seine ausdruckslose Mine verwandelte sich in Besorgnis. ,,Du hast echt Glück gehabt. Eine Sekunde später und die hätten dich verspeist», meinte er ernst. ,,Wer?”, gab ich zurück. Der Junge atmete einmal tief durch und sagte dann: ,,Nun, das weiss niemand so genau. Aber wie heisst du eigentlich? ” ,,Camilla. Du?” ,,Luca. Aber warum bist du hier? Ich habe dich noch nie gesehen und diese Welt ist nicht besonders gross”, lachte er. Ich fand das nicht lustig, weil ich mir gerade eingestehen musste, dass ich wahrscheinlich in einer anderen Welt gelandet sein musste. Deshalb fragte ich: ,,Wo sind wir eigentlich?” Luca schmunzelte, dann sagte er: ,,In Mignolia natürlich! Du musst dir den Kopf gestossen haben!” ,,Ich muss zurück”, flüsterte ich immer wieder vor mich hin, fasste jedoch den Entschluss, dass ich ihm vertrauen kann und erzählte ihm alles.

,,Das ist ein guter Scherz!”, lachte Luca, ,,warte, das ist kein Scherz, oder?” Ich schüttelte den Kopf: ,,Ich möchte einfach nur zurück!” Luca tigerte im Raum umher. ,,Wir müssen dich zurückbringen und ich weiss auch wie.» Luca lächelte. Ich durchschaute ihn jedoch sofort. ,,Du willst an diesen scheusslichen Ort zurück, oder?” Er nickte zufrieden und sagte: ,,Am besten, wir brechen sofort auf, es ist nicht weit von hier.” Er schnappte sich 2 Fackeln, reichte mir eine davon und stürmte los. Ich rannte ihm hinterher.

Schon bald kamen wir an der Höhle vorbei. ,,Feuer ist das Einzige, was diese Monster abschreckt”, verriet er mir und entzündete unsere Fackeln. In der Höhle war es stockdunkel, nur die Fackeln spendeten etwas Licht. Eine Weile verweilten wir hier ohne, dass sich ein Monster blicken liess. Dann sahen wir, wie etwas in der Dunkelheit aufblitzte. ,,Das ist kein Monster, das ist ein Portal!”, rief Luca glücklich und schon zog mich das Portal an. ,,Danke für alles», flüsterte ich in Lucas Richtung und rief: „Auf nach Hause!”.