Klub der jungen Geschichten Missbrauchtes Vertrauen Sara Sherifoska, Buttisholz, 2. Sek.

»Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher», sagten sie zu mir, doch was war geschehen? Heute wollten ich, Kim und Aymi campen gehen. Heute war das siebte Jahr, dass wir uns kannten. Anstatt feiern zu gehen, beschlossen wir zu campen und uns die Sterne anzusehen. Ich, Kim, Aymi und Emma, doch Emma konnte leider nicht mitkommen, weil sie in den Ferien mit ihren Eltern war. Wir wollten nicht ohne sie campen gehen, doch sie bestand darauf.

Es war soweit, wir stiegen in den Zug und fuhren zum Camp. Dieses war klein und lag neben einem See, doch es war keine Menschenseele weit und breit zu sehen. Am Anfang war es beängstigend und komisch, doch wir dachten uns nicht viel dabei, zumindest ich. Wir bauten unser Zelt auf, assen zu Abend und legten uns hin, weil es schon Mitternacht war. Wir schliefen tief und fest, als ich plötzlich Schritte von draussen hörte. Ich machte meine Taschenlampe an und weckte Aymi und Kim, doch als sie wach wurden, verschwanden die Schritte. Die beiden schliefen ein, aber ich drückte in dieser Nacht kein einziges Auge zu. Das Ganze hier war angsteinflössend.

Am Morgen zwitscherten die Vögel, ich öffnete unser Zelt und ein leicht kühler Wind wehte mir durch das Haar. Aymi und Kim wurden auch wach. Wir verbrachten den ganzen Nachmittag im See, es war wunderbar. Am Abend assen wir was, dann wurde es dunkel und wir sahen uns die Sterne an. Schlussendlich gingen wir schlafen, ich schlief sofort ein, weil ich durch das Schwimmen im See müde war. Ich wachte wieder mitten in der Nacht auf und hörte erneut diese eigenartigen Schritte von gestern Nacht, doch diesmal war auch ein leichtes Rascheln von den Blättern auf dem Waldboden im Camp zu hören. Ich machte meine Taschenlampe an und ging mit zitternden Beinen aus dem Zelt, leuchtete überall um mich herum, sah nichts, doch dann, als ich auf den Waldboden leuchtete, konnte ich meinen Augen nicht trauen und dachte, es sei ein Albtraum, zumindest hoffte ich das: Auf dem Boden lag eine Leiche von einem Mädchen und daneben eine maskierte Person mit einem Messer in der Hand. Ich schrie so laut wie ich konnte vor Angst und wollte wieder ins Zelt gehen, um mich zu verstecken, was aber nicht schlau von mir war. Plötzlich standen Aymi und Kim hinter mir. Ich sprang ins Zelt und wollte die beiden mitziehen, doch sie blieben draussen - ich war verwirrt. Aymi und Kim sagten mit geheimnisvoller Stimme: «Zieh die Maske aus.» Dann kreisten sie mit der maskierten Person um mein Zelt herum und stachen mit einem Messer in die Plane. Ich sah das Gesicht der unbekannten Person und konnte meinen Augen kaum glauben: Es war Emma! Von diesem Moment an war ich noch verwirrter. Plötzlich sah ich Blaulicht durch das Zelt leuchten und meine sogenannten Freundinnen wollten fliehen, doch es gab kein Zurück mehr, denn ich hatte die Polizei angerufen, bevor ich das Zelt verlassen hatte. Die Polizei nahm sie mit, mich auch. Auf dem Revier gestanden sie, dass sie eifersüchtig auf mein Geld waren, weil ich aus reichen Verhältnissen stamme. Ihr Plan war es, mich zu foltern und von meinen Eltern Geld zu verlangen. Im Nachhinein fand die Polizei heraus, dass sie das andere Mädchen umgebracht hatten, um sie auszurauben und ihre Leiche dann im Wald zu verstecken. Also eigentlich war es Emma, die das Mädchen umgebracht hatte, aber die anderen Zwei waren am Plan mitbeteiligt. Obwohl ich sie schon so lange kannte, hätte ich das nie von ihnen erwartet.